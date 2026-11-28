/Поглед.инфо/ Срещата на върха в Брюксел разкри дълбок разлом между Париж и Берлин за седемгодишния бюджет на ЕС за 2028–2034 г. и новия заем от 45 милиарда евро за Украйна. Според редица публикации напускането на Еманюел Макрон и твърдият курс на канцлера Фридрих Мерц блокират европейския консенсус. На фона на икономическа стагнация и нисък рейтинг на управляващите, Марин льо Пен и Алис Вайдел печелят подкрепа с искания за спиране на финансирането за Киев преди изборния цикъл през 2027 година.

По публикации на Константин Олшански, Politico, EUobserver, Welt, Financial Times и The Guardian. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалният блокаж на Многогодишната финансова рамка

Европейският съюз навлезе в най-тежкия си фискален и политически спор от създаването на следпандемичния възстановителен фонд насам. Срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел, проведена на 26 и 27 ноември, приключи след повече от дванадесет часа преговори без споразумение по две ключови направления — параметрите на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г. и отпускането на нов кредитен пакет от 45 милиарда евро за Украйна.

Според публикация на руския коментатор Константин Олшански, позоваваща се на западни медийни източници, кулминацията на напрежението е настъпила, когато френският президент Еманюел Макрон е напуснал залата по време на дискусията след остър сблъсък с германския канцлер Фридрих Мерц. Съобщава се също, че представители на седем държави членки са се оттеглили от бюджетните разговори. Макар официалните комюникета на Европейския съвет традиционно да използват дипломатически формулировки за „продължаващи консултации“, самият факт, че не бе приет заключителен финансов документ, потвърждава липсата на базово съгласие.

Проблемът не се свежда до лична непоносимост между лидерите в Париж и Берлин. Механизмът за приемане на седемгодишния бюджет на ЕС е заложен в член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Той изисква абсолютно единодушие от всички 27 правителства в Съвета, последвано от одобрение на Европейския парламент. Всяка отделна столица разполага с де факто право на вето — инструмент, който в условията на остра вътрешнополитическа нестабилност превръща брюкселските срещи в арена за оцеляване на националните кабинети.

Зад публичните спорове за Украйна стои сурова счетоводна реалност, която редко се обсъжда пред широката публика. От 1 януари 2028 г. Европейската комисия започва да погасява главницата и лихвите по общия дълг, емитиран за финансирането на инструмента NextGenerationEU (NGEU) през 2020 година. Става дума за задължения в размер на над 700 милиарда евро (по текущи цени), чието обслужване ще изисква между 25 и 30 милиарда евро годишно от бюджета на Съюза.

Без въвеждането на нови „собствени ресурси“ — като общоевропейски данъци върху въглеродните емисии (СВАМ), корпоративните печалби или финансовите трансакции — тези плащания автоматично изяждат около 15–20% от традиционните бюджетни пера. Кохезионните фондове за по-бедните региони и Общата селскостопанска политика (ОСП) попадат директно под ножа. Когато към тази дупка се добави искането за 45 милиарда евро нов кредит за Киев, фискалната конструкция започва да се пука.

Сблъсъкът на два икономически модела: Париж срещу Берлин

Конфликтът между Фридрих Мерц и Еманюел Макрон отразява два напълно несъвместими подхода към икономическото управление на Европа. Според цитираните в публикацията данни германският канцлер е настоял за допълнителни съкращения в общия бюджет на ЕС, като е обвързал приемането на финансовата рамка с безусловен ангажимент на всички 27 държави да продължат финансирането на Киев.

Макрон е определил тази позиция като „стратегическа грешка“. В материал на изданието EUobserver френският президент е цитиран да предупреждава, че подобни орязвания осъждат Европейския съюз на трайно изоставане от Китай в сферата на публичните инвестиции. Тази реплика не е случайна — тя стъпва върху изводите от доклада на бившия председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги, според когото ЕС се нуждае от 750 до 800 милиарда евро допълнителни годишни инвестиции, за да не загуби индустриалната си база.

Франция от години настоява за емитиране на нов общоевропейски дълг (еврооблигации), чрез който да се субсидират високотехнологични сектори, отбранителна промишленост, изкуствен интелект и зелен преход. Париж вижда как американският Закон за намаляване на инфлацията (IRA) и китайските държавни субсидии за производители на електромобили и батерии като BYD и CATL изтеглят капитали и производствени мощности от Стария континент. За френския елит орязването на общите инвестиционни програми заради бюджетна дисциплина е равносилно на икономическо разоръжаване.

В Берлин обаче гледат през призмата на ордолиберализма и конституционната „дългова спирачка“ (Schuldenbremse), записана в членове 109 и 115 от Основния закон на Федералната република. Тя ограничава структурния федерален дефицит до 0,35% от БВП. Фридрих Мерц — политик с дългогодишна кариера във финансовия сектор (включително като председател на надзорния съвет на германското подразделение на BlackRock) и лидер на консервативния блок ХДС/ХСС — изгради политическата си идентичност върху отказа от взаимно поемане на дългове в еврозоната.

Тук се появява вътрешното противоречие в германската позиция. От една страна, Берлин отказва да увеличи вноските си в бюджета на ЕС и настоява за строги икономии в административните и кохезионните разходи на Брюксел. От друга страна, правителството на Мерц заема най-твърдата линия по отношение на военната и финансовата подкрепа за Украйна, превръщайки се в основен донор и политически двигател на санкционния и оръжейния курс на Запада. Тази двойна политика изисква пари, които германският федерален бюджет трудно намира без орязване на социални програми или вдигане на данъци.