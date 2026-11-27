/Поглед.инфо/ Разговорът на президентите на Финландия и Норвегия с Владимир Путин на 27 октомври отприщи остра борба в Европейския съюз за правото на посредничество в руско-украинските преговори. Докато Брюксел спори дали Кая Калас или Антонио Коста да водят диалога, рекордно ниските рейтинги на Еманюел Макрон и Фридрих Мерц, икономическият застой и разногласията за бюджета на ЕС поставят под въпрос реалната тежест на европейските гаранции на фона на директните контакти между Вашингтон и Москва.

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Дипломатическият вакуум в Европа и страхът от двустранна сделка между Вашингтон и Москва

След близо четири години, през които официалният консенсус в Брюксел изключваше всякакъв директен политически диалог с Кремъл, в европейските столици настъпи рязък обрат. През последните седмици на есента на 2026 г. водещи държави членки и европейски институции влязоха в открита надпревара кой да представлява континента в очертаващия се преговорен процес между Москва и Киев. Според редица международни публикации основният двигател на тази внезапна активност не е промяна в стратегическата оценка за конфликта, а опасението, че администрацията на Доналд Тръмп в САЩ ще договори параметрите на бъдещото уреждане директно с руския президент Владимир Путин, оставяйки Европейския съюз в ролята на обикновен финансов платец без право на глас.

Хронологията на събитията показва защо тревогата в европейските канцеларии ескалира толкова бързо. На 21 октомври 2026 г. специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф проведе разговори в Москва, последвани от интензивна дипломатическа подготовка за срещи в Абу Даби. В същото време в европейския печат изтекоха параметри на обсъждани във Вашингтон формули за прекратяване на огъня, включващи икономически стимули и поетапно преразглеждане на санкционния режим. За политическите елити в Берлин, Париж и Брюксел подобен сценарий означава институционална маргинализация.

Именно в този контекст се появява и острото определение „куци патици“, използвано в критични анализи за описване на парадокса между високите дипломатически претенции на настоящите европейски лидери и силно ерозиралата им вътрешнополитическа легитимност. Въпросът, който поставят както критиците в международния печат, така и самите дипломати в Брюксел, е чисто прагматичен: каква политическа тежест могат да имат гаранции, дадени от правителства с едноцифрено или ниско двуцифрено обществено одобрение, разкъсвани от бюджетни кризи и намиращи се в края на своя политически цикъл?

Скандинавският пробив от 27 октомври — обаждането от Хелзинки и тревогата в Балтийско море

Катализаторът на вътрешноевропейския сблъсък дойде от Северна Европа. На 27 октомври 2026 г., в 13:20 часа московско време, финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре проведоха съвместен телефонен разговор от Хелзинки с руския президент Владимир Путин. Според официалното съобщение на канцеларията на финландския държавен глава (прессъобщение 66/2026) целта на разговора е била да се предадат директни послания относно предстоящите преговори за прекратяване на войната, свързани със срещите в Абу Даби, като същевременно се подчертае продължаващата подкрепа на Хелзинки и Осло за Украйна. От Кремъл потвърдиха контакта и отбелязаха, че тримата лидери са се договорили да поддържат директна телефонна връзка и в бъдеще.

Допълнителни детайли, публикувани от американския вестник The Wall Street Journal на 25 ноември 2026 г. с позоваване на източници, запознати с разговора, обаче разкриха и втори, далеч по-непосредствен мотив за скандинавската инициатива. По данни на изданието Стуб и Стьоре са търсили начин да предотвратят пряк военен сблъсък с Русия в Балтийско море — акватория, през която преминават над 60 процента от руския морски износ на суров петрол. Според цитирани участници в разговора финландският президент е уверил руския си колега, че скандинавските държави нямат намерение да налагат военноморска блокада в мирно време и ще действат в рамките на международното право.

В Брюксел и в балтийските столици новината за разговора от 27 октомври предизвика реакция, близка до дипломатическа паника. В Талин съветници на естонския президент публично определиха липсата на единна позиция в ЕС по отношение на Русия като „достойна за съжаление“. По оценка на коментатори скандинавският ход наруши неписаното табу в Съюза, но същевременно показа, че държавите с реална обща граница с Руската федерация — Финландия и Норвегия — предпочитат директната комуникация за управление на рисковете пред идеологическите декларации от Брюксел.