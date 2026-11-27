Конференцията е организирана от Фондация „Славяни“ и Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, в партньорство с български и международни научни, обществени и дипломатически организации. Форумът бе открит от проф. д-р Захари Захариев и събира учени, дипломати, анализатори и общественици от редица европейски държави.
В своето изказване Румен Петков поздрави организаторите за инициативата и призова след приключването на конференцията да бъде изготвена официална позиция, обобщаваща основните изводи и предложения от проведените дискусии.
Петков предложи да бъде инициирана среща с председателя на Народното събрание, представители на Групата за приятелство България - Русия и представител на българското правителство, на която да бъдат представени резултатите от конференцията и обсъдени възможностите за конкретни институционални действия по поставените въпроси.
Основните теми на двудневната конференция са трансформацията на световния ред, мястото и ролята на Русия в европейската и световната политика, перспективите пред отношенията между Русия и Европейския съюз, както и политическите, икономическите и историческите измерения на руската политика на Балканите.