/Поглед.инфо/ Берлин и Рим отправиха остри предупреждения към Киев да не пренася бойните действия в Балтийско и Средиземно море след ударите с морски дронове срещу кораби край Финския залив и Бенгази. Същевременно съвместното изявление на Доналд Тръмп и Марк Рюте от Мар-а-Лаго се появи в две различни версии – в сайта на НАТО призивът за въздържаност е насочен само към Москва, докато в публикацията на американския президент предупреждението вече обхваща и Украйна.

По публикации на ДПА, Ройтерс, Bloomberg и международни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Две комюникета от Мар-а-Лаго и една редактирана запетая

В дипломацията случайните правописни грешки обикновено са плод на небрежност, но разминаването в съвместна декларация между президент на Съединените щати и генерален секретар на НАТО никога не е технически дефект. Вечерта на 25 ноември 2026 г. Доналд Тръмп и Марк Рюте приключват разговорите си в имението Мар-а-Лаго във Флорида. Часове по-късно информационните агенции, сред които Ройтерс, разпространяват текст, идентичен с публикувания на официалния портал на Северноатлантическия алианс в Брюксел. В него черното на бяло пише, че двамата лидери са обсъдили необходимостта Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно биха разширили войната, както и нуждата от възможно най-бързо мирно уреждане.

Почти едновременно в профила на Тръмп в социалната мрежа Truth Social се появява същият абзац, но с една съществена добавка. До името на Русия стои и Украйна. Формулировката призовава и двете воюващи страни да се въздържат от стъпки, водещи до географска или оперативна ескалация.

Как се стига до подобен разлом в рамките на един и същи протоколен документ? Политическата практика при срещи на високо равнище предполага, че проектотекстовете се съгласуват предварително от шерпите и пресцентровете дни преди самата вечеря. Брюкселската бюрокрация очевидно е пуснала в обращение стандартния шаблон, в който отговорността за евентуална ескалация се приписва едностранно на Москва. В Мар-а-Лаго обаче политическата конюнктура през ноември 2026 г. изглежда по друг начин – екипът на Тръмп не желае да подписва празен чек за операции, които могат да взривят преговорния процес още преди той да е започнал официално. Дали самият Тръмп е настоял за вписването на Киев в последния момент, или пресцентърът на НАТО умишлено е публикувал по-ранна редакция, остава без официално обяснение от двете страни на Атлантика.

В Москва не пропуснаха да се възползват от тази пукнатина още на следващия ден. На 26 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че думите за недопускане на разширяване на конфликта очевидно се отнасят именно до опитите на Киев да изнесе бойните действия извън досегашния театър. Песков директно квалифицира ударите в Балтийско и Средиземно море като терористична дейност, заплашваща сигурността на крайбрежните държави – включително онези, които доставят на Украйна оръжие и финансови средства.

Берлин и Рим удрят спирачката по крайбрежието

Още по-показателно от текстовата редакция във Флорида е синхронното поведение на двете ключови континентални сили в Европейския съюз – Германия и Италия. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул избра съвместната си пресконференция в Берлин с румънския си колега, за да отправи предупреждение без обичайните дипломатически заобикалки. Според информацията на агенция ДПА Вадефул потвърди правото на Украйна на самозащита, но веднага след това постави ясна граница: Берлин силно предупреждава срещу всякакво „географско разширяване“ на конфликта.

Забележете контекста на тази среща. На масата в Берлин седят външните министри на Германия и Румъния – две държави, чиито икономики и пристанищна инфраструктура са директно привързани съответно към Балтийско и Черно море. Вадефул не говори абстрактно за международния ред; той изрично споменава заплахите за корабоплаването и околната среда в Балтийския регион, уточнявайки, че по темата се водят тесни консултации със съюзниците.

Почти по същото време в Брюксел, непосредствено преди началото на срещата на върха на Европейския съвет, италианският министър-председател Джорджия Мелони повтори същата теза, но с поглед на юг. „Войната не трябва да се разпространява в Средиземно море. Трябва да заявим това ясно, както направихме през последните дни с нашите украински приятели“, заяви Мелони пред репортерите.

От думите на италианския премиер става ясно нещо изключително важно – предупреждението не е спонтанна реакция пред микрофоните в Брюксел. Рим и Берлин очевидно са водили закрити разговори с украинското ръководство още в дните между 22 и 25 ноември, но след като публичните потвърждения от Киев не са спрели, европейските столици са преценили, че се налага открита политическа дистанция.