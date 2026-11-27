/Поглед.инфо/ Разкритията на френски медии за тайната военна мисия „Volia“ в Украйна отприщиха остра конституционна криза в Париж и съживиха дебата за изпращането на западни контингенти. Докато правителството се позовава на дипломатически и координационни функции, опозицията обвинява Елисейския дворец в заобикаляне на парламента. На този фон призивите на Борис Джонсън за незабавно разполагане на сили и предупрежденията на Москва очертават нова фаза на геополитическо напрежение.

По публикации на Agence France-Presse, Radio France Internationale и стенограми от заседания на френския парламент. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Техническата необходимост зад политическия камуфлаж

Разкритието на информационната агенция Agence France-Presse (AFP) от средата на ноември за присъствието на френски военнослужещи на украинска територия не е изолиран информационен инцидент. То осветлява структурния проблем на всяка модерна високотехнологична армия, която прехвърля сложни въоръжения на трета страна без предварителна многогодишна подготовка на местния инженерен състав. Според цитирани от агенцията източници ротацията на френски инструктори във Франция, Полша и периодично в самата Украйна функционира от месеци, но се определя категорично като небойна дейност.

Кодовото наименование на тази структура — „Volia“ (от украинската дума за „воля“, която фонетично напомня френското разговорно възклицание voilà) — предполага тясна интеграция с командните звена в Киев. По информация на френската радиостанция RFI операцията се ръководи от дивизионен или корпусен генерал и разчита на компактни, мобилни групи с кратък срок на командироване.

Защо подобни групи изобщо пресичат полско-украинската граница? Отговорът се крие в спецификата на доставените системи. Самоходните 155-милиметрови гаубици CAESAR, зенитно-ракетните комплекси SAMP/T Mamba и крилатите ракети с въздушно базиране SCALP-EG изискват специализирана диагностика, софтуерни актуализации и балистични корекции. Изпращането на всяка повредена артилерийска установка обратно до ремонтните бази в Полша (където е разположена официалната френска мисия „Gerfaut“) отнема седмици и оголва конкретни участъци от фронта — лукс, който командването в Киев трудно може да си позволи.

Твърди се, че именно мисията „Gerfaut“ в Полша, създадена първоначално в рамките на усиленото предно присъствие на НАТО по източния фланг, е използвана като логистичен шлюз и административно прикритие за прехвърлянето на специалисти навътре в украинска територия. Подобна схема позволява на Министерството на въоръжените сили в Париж да отчита персонала в рамките на съюзническите ангажименти в Полша, докато реалната му дейност се осъществява на стотици километри на изток.

Конституционната пукнатина в Петата република

Политическият трус в Париж не беше предизвикан толкова от самия факт на военно-техническата помощ, колкото от метода на нейното администриране. Конституцията на Френската република от 1958 година — и по-специално нейният Член 35, реформиран през 2008 година с цел ограничаване на свръхправомощията на президента във външната политика — поставя ясни процедурни рамки.

Съгласно този конституционен текст правителството е длъжно да информира Националното събрание и Сената за всяко решение за намеса на въоръжените сили в чужбина най-късно три дни след началото ѝ, като посочи преследваните цели. Когато продължителността на операцията надхвърли четири месеца, изпълнителната власт трябва да внесе въпроса за нейното удължаване за изрично гласуване в парламента.

В случая с мисията „Volia“ тази процедура изобщо не е била задействана. Опитът на министъра на външните работи Жан-Ноел Баро да сведе темата до стандартната практика на военните аташета към посолството в Киев срещна сериозен скептицизъм сред конституционалистите и опозиционните депутати. Военните аташета притежават дипломатическа акредитация по силата на Виенската конвенция от 1961 година, чийто списък е официално известен на приемащата държава и на парламентарните комисии, докато ротационните групи по поддръжка на въоръжения оперират извън дипломатическия щат.

На закрито заседание на Сената заместник-министърът на отбраната Алис Руфо защити тезата на правителството, определяйки мисията като „координационна структура, ангажирана с подготовката и поддръжката на оборудване“. Тази формулировка цели да извади операцията от категорията на външните военни интервенции (OPEX — opérations extérieures), за които важи Член 35. За председателя на Комисията по отбрана в Сената Седрик Перен (от дясноцентристката партия „Републиканците“) обаче подобно тълкуване представлява заобикаляне на основния закон и лишаване на законодателната власт от правото ѝ на контрол върху рисковете, на които се излагат френски граждани в зона на активни бойни действия.