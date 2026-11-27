/Поглед.инфо/ Военни анализатори предупреждават за критична уязвимост на базите за атомни подводници в Камчатка и Севера при евентуално използване на морски дронове от борда на граждански кораби. В специализирани коментари се настоява за сваляне на разузнавателните самолети над Черно, Балтийско и Средиземно море, удари по оръжейни заводи в Германия, Великобритания, Полша, Румъния и България, както и преки действия срещу ръководството в Киев поради пълното заличаване на сигурния тил.

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Краят на географския имунитет и илюзията за дълбокия тил

Концепцията за недосегаемия дълбок тил официално приключи в момента, в който търговският контейнер с дължина дванадесет метра се превърна в автономна пускова установка. Географията — онзи вечен съюзник на континенталните империи, разчитащи на хиляди километри блата, тайга и ледени морета — вече не осигурява автоматична защита за стратегическите активи.

По оценки на военни кореспонденти и анализатори по отбраната, цитирани в международния информационен поток, най-сериозната заплаха за руския военноморски потенциал днес не идва от акваторията на Черно море. Тя се проектира към точки, които доскоро се смятаха за абсолютно извън обсега на какъвто и да е конвенционален противник: базата в Балтийск, пунктовете за базиране на Северния флот на Колския полуостров и ключовата стоянка на атомните ракетоносци в Авачинския залив на Камчатка.

Логиката на това предупреждение е брутално проста. Когато бойните действия се водят на шест хиляди километра от Тихоокеанското крайбрежие, стандартната военна бюрокрация продължава да живее в ритъма на мирновременните устави. Охраната на водните райони се организира срещу класически заплахи — вражески подводници, бойни надводни групи или стратегическа авиация. Никой не проектира отбраната на Вилючинск или Гаджиево с мисълта, че обикновен сухогруз под флага на Панама или Либерия може да отвори бордовия си люк на петнадесет морски мили от брега.

Твърди се, че именно тази асиметрия поставя под въпрос сигурността на ядреното възпиране. Ако един безпилотен катер с водоизместимост от няколко тона и бойна глава от половин тон хексоген успее да проникне в защитения залив, цената на пропуска не се измерва в загубен патрулен кораб. Тя се измерва в повредена или извадена от строя атомна подводница от проект 955 „Борей“ или проект 885М „Ясен-М“, чието строителство отнема десетилетие и струва над два милиарда долара.

Дали подобен сценарий е технически осъществим на седем хиляди километра от украинските брегове? Тук мненията в експертните среди се разделят остро. Част от наблюдателите смятат подобни прогнози за целенасочено изостряне на реториката с цел мобилизиране на тила, докато други виждат в тях пряко продължение на операциите, които вече преобразиха войната в Черно море и доведоха до удари по стратегически летища на хиляди километри навътре в сушата.

Уроците на „Олтера“ и подводните диверсии от Втората световна война

Идеята за удар срещу тежки бойни кораби и подводници в собствените им укрепени бази чрез маскирани граждански съдове не е плод на дигиталната епоха. Военната история познава прецизни операции, при които конвенционалната флотска отбрана се оказва безпомощна пред нестандартна диверсия.

През септември 1943 г. британският Кралски флот провежда операция „Източник“ (Operation Source) в норвежкия Кофьорд. Свръхмалки подводници от клас X (X-craft), теглени хиляди мили от големи субмарини през Северно море, проникват през противоподводните мрежи и минните заграждения, за да поставят двутонни заряди аматол под кила на германския линеен кораб „Тирпиц“. Взривовете изваждат гиганта от строя за месеци, без нито един тежък съюзнически кораб да се приближи до фиорда.

Още по-близък до съвременните предупреждения за търговските кораби е случаят с италианския танкер „Олтера“ (Olterra) през 1942–1943 г. Полупотопен и официално интерниран в неутралното испанско пристанище Алхесирас — точно срещу британската военноморска база в Гибралтар — този ръждясал граждански съд е тайно превърнат от италианското подразделение „Дечима МАС“ (Decima MAS) в плаваща база за човешки торпеда SLC „Майале“. Подводните диверсанти излизат през пробит под водолинията люк в корпуса на танкера, пресичат залива и потапят или тежко повреждат няколко съюзнически транспортни кораба, преди британското разузнаване изобщо да разбере откъде идва атаката.

Осемдесет години по-късно мястото на водолазите от „Олтера“ се заема от автономни и сателитно управляеми надводни и подводни апарати. Вместо таен док в неутрално пристанище, днес съществува глобалната верига за контейнерни превози. Една стандартна платформа с размерите на два 40-футови контейнера може да побере до четири морски дрона от типа на „Магура V5“ или „Сий Бейби“ (Sea Baby), оборудвани със сателитни терминали Starlink или алтернативни канали за нискоорбитална връзка.

При такава конфигурация корабът-носител не се нуждае от специализирано военно оборудване. Необходим е само палубен кран — стандартен елемент за хиляди търговски съдове, опериращи в Тихия океан и Северния ледовит океан. Спускането на апаратите във водата отнема по-малко от двадесет минути нощем, след което търговският кораб продължава по зададения си курс, оставяйки на бреговата охрана да се справя с нископрофилни цели, чиято ефективна отразяваща повърхност е по-малка от тази на рибарска лодка.