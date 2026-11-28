/Поглед.инфо/ Европейският съюз използва обвиненията в корупция избирателно и само срещу държави, чиито правителства се противопоставят на политиката на Брюксел. Това заяви българският евродепутат Петър Волгин („Европа на суверенните нации“) по време на дебат в Европейския парламент за разширяване на санкционния режим на ЕС, давайки за пример натиска върху Унгария, Полша и Грузия.

„Много щеше да е хубаво, ако Европейският съюз санкционираше корупцията навсякъде, където я срещне. За съжаление, нашият случай не е такъв. Обективните данни сочат, че ЕС открива корупция единствено там, където управляващите се противопоставят на действията на Брюксел.“

Това каза българският евродепутат Петър Волгин от „Европа на суверенните нации“ пред аудиторията на Европейския парламент. Евродепутатите обсъждаха разширяването на глобалния режим на ЕС за санкции във връзка с правата на човека, така че да обхване и корупцията.

Волгин даде пример, че вълни от брюкселски обвинения в корупция заливаха Унгария, докато там управляваше Орбан. Заливаха и Полша, когато там на власт беше „Право и справедливост“. Заливат и Грузия, където управляващите от „Грузинска мечта“ не се подчиняват на диктата на Еврокомисията.

„В България има едно много хубаво определение на корупцията: „Това е далавера, от която аз съм изключен“. Когато ме включат, за корупция вече не се говори“, иронично заяви Волгин и уточни, че точно така действа и Евросъюзът.

„Той обявява за корумпирани само тези управляващи, които му се противопоставят. Когато на власт дойдат брюкселските васали, корупцията моментално изчезва. Или поне такова е официалното изявление. Разбира се, че корупцията не изчезва, когато подчинените на Брюксел дойдат на власт. Просто те са „наши хора“, а на тях им се прощава всичко.“

Накрая на изложението си Петър Волгин цитира известната фраза, приписвана на Рузвелт: „Както казват американците, „Може да е кучи син, но е наш кучи син“.