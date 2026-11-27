/Поглед.инфо/ Поредица от дръзки атаки срещу руски кораби край Либия, във Финския залив и по Керченския мост веднага след берлинската среща на „Коалицията на желаещите“ разкрива опасна ескалация. Според американския военен анализатор подполковник Даниел Дейвис и коментатора Финиан Кънингам тези удари нямат реална фронтова стойност, но целят да провокират Москва към директен сблъсък с НАТО, докато западните елити търсят изход от тежка вътрешнополитическа криза.

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Асиметрията на отчаянието: защо периферните удари замениха фронтовата логика

Когато сухопътната война на изтощение в Източна Украйна започне да се движи по математиката на по-големия артилерийски и демографски ресурс, по-слабата коалиция неизбежно сменя театъра на действията. Не за да спечели битката на терен, а за да смени заглавията в сутрешните вестници на страните донори.

Тъкмо в тази плоскост американският военен анализатор и ветеран подполковник Даниел Дейвис разчита в своя подкаст „Дийп Дайв“ (Deep Dive) поредицата от инциденти през последните дни — твърденията за нападения над два руски плавателни съда край бреговете на Либия, инцидента с руски кораб във Финския залив и съобщенията за троен ракетен удар по Керченския мост. Според оценката на Дейвис, цитирана от ирландския журналист Финиан Кънингам, нито една от тези операции не подобрява тактическото положение на украинските части в Донбас.

Напротив. Подобни акции приличат на умишлено вдигане на залога до точката, в която Москва ще бъде принудена да отговори симетрично или асиметрично срещу държави от Северноатлантическия алианс.

Има обаче един детайл, който често убягва в горещите коментари: подобна стратегия носи белезите не на увереност, а на политическа паника. Ако фронтът при Покровск, Купянск или Часов Яр се крепеше устойчиво, никой нямаше да хаби дефицитни далекобойни ракети и сложни морски операции за символични цели на хиляди километри от линията на съприкосновение.

Керченският мост и ракетите „Рута“ — медиен театър вместо прекъсване на снабдяването

Според разпространените публикации миналата седмица Керченският мост е бил подложен на комбинирана тройна атака, при която са нанесени частични повреди по съоръжението. В материала се твърди, че при операцията са използвани ракети „Рута“ — реактивни крилати боеприпаси с малка забележимост, за които се посочва, че са доставени или финансирани с участието на Нидерландия. Официално и независимо потвърждение за точния мащаб на разрушенията по транспортния коридор към днешна дата липсва.

Да погледнем сухата транспортна география, без политически лозунги. През 2022 г. Керченският мост действително представляваше критичната артерия за снабдяване на руската групировка в Крим и Южна Украйна. Четири години по-късно ситуацията на терен е коренно различна.

Още през 2024 г. руските инженерни войски и железопътната администрация завършиха и пуснаха в експлоатация новата сухопътна железопътна линия по северното крайбрежие на Азовско море — от Ростов на Дон и Таганрог през Мариупол и Бердянск до Мелитопол и Джанкой. Тежките военни ешелони с боеприпаси, гориво и бронирана техника отдавна не зависят единствено от моста над Керченския проток. Мостът остана предимно цивилна пътна връзка и политически символ, който западните медии упорито наричат „моста на Путин“.

Точно това дава основание на Даниел Дейвис да определи удара като класически медиен тролинг. Кадрите с експлозии в реално време, заснети от бордовите камери на дроновете и разпространени мълниеносно в социалните мрежи, работят прекрасно за повдигане на духа в Киев и за оправдаване на военните бюджети в Хага, Лондон или Берлин. Те обаче не спират нито един влак с артилерийски снаряди към Запорожкия фронт.

Остава и чисто техническият въпрос: как нисколетящи ракети „Рута“ или морски безпилотници преодоляват многослойната противовъздушна отбрана около Керченския проток — системи С-400, „Панцир-С1“ и бонови заграждения? Без предварително картографиране на радарните пролуки в реално време подобен пробив е практически невъзможен.