/Поглед.инфо/ Мащабната програма за превъоръжаване на Полша изправя публичните финанси на страната пред сериозно изпитание. При военен бюджет от 4,8% от БВП и прогнозиран дефицит от около 7% за 2026 и 2027 г., водещи рейтингови агенции вече понижават кредитния рейтинг на Варшава. На фона на нарастващия дълг, забавените оръжейни доставки и наближаващите парламентарни избори, полското правителство спря допълнителното финансиране за американско оръжие за Украйна по механизма PURL.

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Фискалната цена на амбицията: 4,8% от БВП за отбрана при 7% бюджетен дефицит

Сметката за превръщането на Полша в основна сухопътна сила на Европейския съюз вече не се измерва само в брой доставени танкове и артилерийски установки, а в рязко влошаващи се макроикономически показатели. Според разчетите на финансови анализатори и данни, цитирани от агенция Bloomberg, бюджетният дефицит на страната се очаква да се задържи около 7% от брутния вътрешен продукт както през 2026 г., така и през 2027 г. Това поставя Варшава сред държавите с най-висок фискален недостиг в целия Европейски съюз и я държи под прицела на европейската процедура при прекомерен дефицит.

Цифрите в сектора на отбраната нямат аналог в новата история на страната. Още през 2025 г. военният бюджет на Полша достигна приблизително 186 милиарда злоти, или около 45 милиарда щатски долара. За 2026 г. правителството заложи рекордните 4,8% от БВП за отбрана — повече от двойно над средното равнище за страните членки на НАТО, което се движи около 2,3% от БВП. Само шепа държави в алианса, сред които балтийските републики и Гърция, поддържат подобна тежест спрямо размера на своите икономики.

Въпреки публичните заявки на премиера Доналд Туск от август 2026 г., че Варшава ще достигне прага от 5% от БВП още през 2027 г., параметрите в проектобюджета изглеждат по-предпазливи — между 4,5% и 4,8% от БВП. Причината не е промяна в политическата воля, а простата математика на растежа и цената на обслужването на дълга. По оценки на агенция Standard & Poor’s (S&P Global Ratings), публичният дълг на Полша е на път да нарасне от под 49% от БВП през 2022 г. до 70–73% от БВП към края на настоящото десетилетие.

Тук се крие и един често подминаван технически детайл. Значителна част от полските оръжейни покупки се финансира не директно през редовния бюджет на Министерството на националната отбрана, а чрез извънбюджетния Фонд за подкрепа на въоръжените сили (Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych – FWSZ), управляван от държавната банка за развитие Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Този механизъм позволява емитирането на дългови книжа с държавна гаранция извън стандартния годишен парламентарен контрол върху разходите. В краткосрочен план схемата ускорява подписването на договори, но по методологията на Евростат тези задължения влизат директно в общия консолидиран дълг на държавата и оскъпяват всяко следващо емитиране на облигации.

Сигналите от рейтинговите агенции и капанът на предизборната аритметика

Международните пазари реагират на тази траектория с нарастващо недоверие. През септември 2026 г. рейтинговата агенция Moody’s понижи кредитния рейтинг на Полша с една степен — от A2 на A3, което беше първото подобно понижение от 2016 г. насам. Два месеца по-късно, през ноември, агенция Morningstar DBRS последва примера и свали оценката си до A-low. Междувременно Fitch вече държи страната на ниво A- с отрицателна перспектива, а от S&P Global Ratings дават ясни сигнали, че могат да пристъпят към понижение, ако фискалната консолидация продължи да се отлага.

Дали обаче рейтинговите агенции реално могат да спрат полската оръжейна програма? Мненията сред икономическите и политическите наблюдатели се разминават остро. Част от анализаторите смятат, че правителството във Варшава вече функционира в режим на непрекъснато рефинансиране — вземат се нови заеми, за да се покрият стари ангажименти и текущи вноски по договори с чуждестранни производители, което прави публичните финанси уязвими при всяко външно сътресение.

Други коментатори обаче застъпват противоположна теза: в съвременна Европа кредитните рейтинги имат по-скоро психологически, отколкото спиращ ефект върху държави със стратегическа тежест. Според тази гледна точка, дори ако S&P или друга агенция понижат оценката на Полша с още няколко степени, Варшава няма да се откаже нито от превъоръжаването си, нито от регионалната си линия. Полската икономика остава една от най-динамичните в Централна Европа, местният банков сектор притежава достатъчна ликвидност да изкупува значителна част от държавните ценни книжа, а европейските фондове продължават да осигуряват капиталов буфер.

Истинският капан за Министерството на финансите във Варшава всъщност не е само в цената на изтребителите и танковете, а в невъзможността да се свият социалните разходи преди парламентарните избори през есента на 2027 г. Бюджетът е притиснат едновременно от военните поръчки и от мащабни социални трансфери — включително универсалните детски надбавки по програмата „Семейство 800+“, ежегодната индексация на пенсиите, изплащането на 13-а и 14-а пенсия и растящите разходи за здравеопазване. Нито управляващата коалиция около Доналд Туск, нито опозиционната партия „Право и справедливост“ (PiS) проявяват готовност да предложат орязване на тези придобивки. Подобен ход би означавал сигурна електорална загуба, което оставя дълга като единствения политически приемлив отдушник.