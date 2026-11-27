/Поглед.инфо/ Докато Хелзинки търси спешен диалог с Москва след атаката с дронове срещу търговски кораб край остров Суурсаари, Стокхолм отпуска нови 720 милиона крони военна помощ за Киев и праща разузнавателните си самолети Gulfstream S102B край руските граници. Над 70 години след свалянето на шведския шпионски DC-3 над Балтика митът за скандинавския неутралитет окончателно отстъпва място на опасна военна ескалация, платена с орязани социални и хуманитарни бюджети в самата Швеция.

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Ноемврийската сметка на Стокхолм: 720 милиона крони срещу орязания социален хоризонт

В Стокхолм сметките за войната в Източна Европа отдавна не се водят в категориите на дипломатическата предпазливост, а в сухи счетоводни редове на Министерството на отбраната. На 17 ноември 2026 г. шведското правителство обяви поредния транш от 720 милиона шведски крони — приблизително 76 милиона щатски долара — насочен директно към укрепване на украинската противовъздушна отбрана и закупуване на боеприпаси чрез чешката инициатива, за която са заделени 180 милиона крони. Седмица по-късно, на 24 ноември, кабинетът добави и извънреден зимен енергиен пакет за Киев. Тези суми изглеждат скромни единствено ако бъдат извадени от общата рамка: по официални правителствени разчети и оценки на финансови наблюдатели съвкупната военна и гражданска подкрепа на Швеция за Украйна от 2022 г. насам вече достига между 129 и 158 милиарда крони (около 12 до 14 милиарда евро), като само в рамките на 22-рия пакет бяха гласувани 25,2 милиарда крони за радиоелектронна борба, далекобойни способности и директни индустриални поръчки.

Зад тази демонстративна щедрост стои бюджетна хирургия, която в самата Швеция предизвиква все по-остри въпроси. За да финансира безпрецедентния си военен завой и ангажиментите към Киев — възлизащи на близо 4 милиарда евро в новите многогодишни рамки — правителството в Стокхолм извърши най-мащабното съкращаване на международната помощ за развитие в съвременната история на страната. Бюджетът на Шведската агенция за международно сътрудничество за развитие (Sida) за 2026 г. беше орязан с 18 процента — от 22,5 милиарда на 18,5 милиарда крони, а общият ресурс за външна помощ спадна от 56 на 53 милиарда крони. За пръв път от повече от половин век Швеция изостави своя знаков стандарт за отделяне на един процент от брутния национален доход за глобално развитие, слизайки под прага от 0,7 процента. Двустранните програми за Мозамбик, Танзания, Либерия, Зимбабве и Боливия се свеждат до нула до края на 2026 г., финансирането за Африка се свива с 57 процента спрямо 2021 г., а вноските за Програмата за развитие на ООН падат с 92 процента.

В същото време най-малко 10 милиарда крони годишно от орязания хуманитарен портфейл се пренасочват автоматично към Украйна, допълнени от още 2 милиарда крони чрез европейския механизъм за Киев. Дали в основата на този курс стои искрен страх от руско настъпление в Балтика, или по-скоро студена индустриална пресметливост? Отговорът вероятно се крие в производствените халета на отбранителния гигант Saab AB и десетките подизпълнители около Линчопинг и Карлскуга, за които държавните гаранции и експортните кредити за Киев се превърнаха в най-сигурния двигател на растеж на фона на стагниращото вътрешно потребление и проблемите в шведския строителен и банков сектор.

Полетът на „Гарвана“ от Малмен и сензорната мрежа от Балтика до Крим

Въздушното пространство над Балтийско море през есента на 2026 г. гъмжи от електронни сигнали, чийто произход води към една конкретна писта в Южна Швеция — военновъздушната база Малмен край Линчопинг. Оттам редовно излита специализираният самолет за радиотехническо разузнаване Gulfstream S102B Korpen („Гарван“), борден номер 102003, опериращ под позивна SVF680. По данни на открити радарни платформи за проследяване на въздушния трафик, на 17 ноември, а след това и на 24 ноември 2026 г., машината на шведските ВВС е извършила продължителни полети по дъгата от балтийските републики на изток и юг, кръжейки в международното въздушно пространство в непосредствена близост до границите на Руската федерация и Калининградския анклав.

Тези мисии не се ограничават единствено до северния фланг на НАТО. Според данни на авиационни анализатори, следящи военния трафик в Европа, през май, септември и октомври 2026 г. същият шведски Gulfstream S102B Korpen е пресичал континента през въздушното пространство на Румъния и България, за да изпълнява многочасови разузнавателни осморки над централната и южната част на Черно море — южно от Кримския полуостров. Апаратурата на борда, обслужвана съвместно с експерти на Шведското ведомство за радиоразузнаване (FRA), прихваща честотите на руските зенитно-ракетни комплекси, бреговите радарни станции и криптираните канали за управление на войските. Твърди се, макар че официално потвърждение от Стокхолм липсва, че събраната в реално време телеметрия се влива директно в общите разузнавателни масиви на алианса, откъдето намира приложение при планирането на украинските удари с далекобойни безпилотни апарати и крилати ракети.

Още по-пряко е технологичното вклиняване на шведския военнопромишлен комплекс на самия фронт. През 2024 г. Стокхолм обяви предаването на Украйна на два самолета за далечно радиолокационно откриване и управление ASC 890 (на базата на турбовитловия Saab 340, оборудван с радарна система с активна фазирана антенна решетка Erieye), способни да засичат въздушни и морски цели на дистанция между 350 и 450 километра и да насочват изтребители F-16 и наземни батареи за ПВО. През март 2026 г. шведското Министерство на отбраната официално потвърди, че тези комплекси вече се използват в реални бойни операции от украинските въоръжени сили.

Паралелно с тежката авиационна техника, Стокхолм превърна украинското небе в изпитателен полигон за евтини автономни оръжия. На 20 ноември 2026 г. шведската компания Nordic Air Defence (NAD) представи новия си безпилотен прехващач K200 — батарейно задвижван, витлов апарат с двойно по-голяма бойна глава (500 грама) от предшественика си K100XR, проектиран да преследва и унищожава скоростни реактивни безпилотни апарати от типа „Геран-3“ и „Геран-4“. По твърдения на производителя апаратът разполага с напълно автономно насочване, може да кръжи около целта и да прави повторен заход при пропуск, като вече се подготвят бойните му изпитания в Украйна като евтин заместител на дефицитните зенитни ракети Patriot.