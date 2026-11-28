/Поглед.инфо/ Провалът на двудневната среща на върха в Брюксел разкри дълбоко разцепление в Европейския съюз около седемгодишния бюджет за периода 2028–2034 г. и намирането на допълнителни 45 милиарда евро за Украйна през следващата година. Докато „разумната седморка“ начело с Германия настоява за орязване на субсидиите, Франция бърза заради президентските избори през април 2027 г., а държави от Източна Европа, сред които и България, се съпротивляват срещу обвързването на общия бюджет с нови ангажименти.

По публикации на РИА Новости и анализа на Петър Акопов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Брюкселският блокаж по член 312 и сметката от 45 милиарда евро

Вторият ден от срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел изобщо не се състоя. Лидерите на двадесет и седемте държави членки прекратиха заседанията още в четвъртък вечерта, след като стана ясно, че между столиците няма дори минимално сближаване по двете основни точки в дневния ред: Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г. и осигуряването на допълнителни 45 милиарда евро за Украйна през 2027 г.

Според публикация на руската агенция РИА Новости с автор Петър Акопов отмяната на петъчната сесия свидетелства за остри и непреодолими противоречия вътре в европейския блок. От Брюксел все още липсва официално потвърждение за точните параметри на провала, но дипломатически източници от различни столици признават, че сблъсъкът е блокирал предварителните разчети на Европейската комисия.

Процедурата по член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) е безмилостна – приемането на седемгодишния бюджет изисква пълно единодушие в Съвета на ЕС и последващо одобрение от Европейския парламент. Достатъчно е едно правителство да вдигне ръка против, за да спре целият механизъм.

Новата извънредна среща е насрочена за средата на декември. Дали за три седмици могат да се стопят различия, трупани с години?

Аритметиката на дефицита: 100 милиарда за седем години срещу 45 милиарда за дванадесет месеца

В сърцевината на спора лежи чисто счетоводно противоречие, което руският коментатор Петър Акопов извежда на преден план в своя анализ. По данни, цитирани в публикацията, в проекта за общоевропейския бюджет 2028–2034 г. са заложени около 100 милиарда евро за Украйна. На хартия сумата изглежда внушителна, но разделена на седем бюджетни години, тя се свива до малко над 14 милиарда евро годишно.

В същото време спешната дупка във финансирането на Киев само за предстоящата 2027 г. се оценява на 45 милиарда евро. Разликата между дългосрочния план и текущата нужда е тройна.

За да добият тези числа реално измерение, те трябва да се поставят до действащия в момента Инструмент за Украйна (Ukraine Facility) за периода 2024–2027 г., чийто общ обем възлиза на 50 милиарда евро (33 милиарда под формата на заеми и 17 милиарда като безвъзмездни средства). Бюджетният дефицит на украинската държава – без да се броят преките военни доставки – се движи около 3 до 3,5 милиарда долара месечно, според оценки на Международния валутен фонд (МВФ) и Министерството на финансите в Киев.

Ако само за една година се търсят 45 милиарда евро извън рамката, какво остава от обещанията за финансова предвидимост до 2034 г.? По оценка на автора на материала в РИА Новости европейските данъкоплатци са поставени пред опит да им бъдат наложени гарантирани, повтарящи се плащания за десетилетие напред, без ясен таван на крайната сметка.