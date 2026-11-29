/Поглед.инфо/ Бившият офицер от американската армия Станислав Крапивник лансира радикален сценарий за предотвратяване на пряк сблъсък между Русия и Европа чрез предупредителен ядрен удар по Лвов след 24-часов ултиматум за евакуация. Според него градът не попада под защитата на член 5 от договора за НАТО, а шокът би принудил европейските столици да спрат ескалацията. Защо подобна сметка обаче се сблъсква с физиката на радиоактивните облаци, газовите хранилища в Стрий и реакциите на Пекин?

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Логиката на двадесет и четирите часа и казусът „Лвов“

Юридическата граница на Северноатлантическия алианс минава по река Западен Буг и контролно-пропускателните пунктове Медика–Шегини и Корчова–Краковец, а не през центъра на Лвов. Точно върху тази формална линия на разграничение бившият офицер от американската армия Станислав Крапивник гради своята мрачна прогноза, разпространена в онлайн дискусионен формат и цитирана в редица информационни сводки. По думите на Крапивник, ако конфликтът в Източна Европа продължи да се проточва по сегашната траектория, размяната на ядрени удари със Запада ще се превърне в неизбежна реалност, а единственият начин европейските столици да бъдат спрени преди точката на пречупване е демонстративно използване на ядрен заряд срещу Лвов с предварителен срок от 24 часа за изтегляне на населението.

Аргументът изглежда прост на хартия, но само докато не се наложи върху реалната транспортна и демографска карта на Западна Украйна.

Преди февруари 2022 година населението на Лвов възлизаше на около 720 000 души, а след масовото вътрешно разселване от източните и южните области в града и прилежащата агломерация реално пребивават над един милион цивилни граждани. Извеждането на един милион души за двадесет и четири часа по четирите основни пътни артерии — трасетата М06 към Чоп, М09 към Рава-Руска, М10 към Краковец и М11 към Шегини — би довело до пълно транспортно запушване още на третия час след обявяването на ултиматума. На граничните пунктове с Полша, където в мирно време камионите чакат по денонощие за митническа обработка, ще се образуват колони от десетки километри с неподвижни автомобили, превърнати в капан на открито.

Железопътният възел на Лвов, който исторически служи като основна претоварна гара между съветското широко междурелсие от 1520 милиметра и европейския стандарт от 1435 милиметра при станциите Мостиска II и Чоп, също не разполага с подвижен състав за извозване на стотици хиляди пътници в рамките на едно денонощие.

Дали подобен 24-часов срок изобщо може да се нарече хуманитарна буферна мярка, или на практика представлява рецепта за масова паника по граничните мостове на река Сан, остава въпрос, на който авторите на подобни силови сценарии обикновено не дават технически отговор.

Въздушният взрив, розата на ветровете и границата на член 5

Формално погледнато, Крапивник е прав в едно отношение: Украйна не е страна по Вашингтонския договор от 1949 година и нападение срещу нейна територия не задейства автоматично член 5 за колективна отбрана. Само че ядрената физика не признава митнически бариери и кадастрални граници. Разстоянието от центъра на Лвов до полската граница е приблизително 70 километра по права линия, а до логистичния хъб на НАТО на летище Жешув–Ясионка — едва около 140 километра.

Дори при използване на тактически ядрен заряд с малка мощност — например между 5 и 15 килотона, монтиран на квазибалистична ракета 9М723 от комплекса „Искандер-М“ или на аеробалистичната Х-47М2 „Кинжал“ — характерът на поразяващите фактори зависи критично от височината на детонацията. Височинният въздушен взрив минимизира локалното радиоактивно замърсяване на почвата, но генерира мощен електромагнитен импулс и ударна вълна, която разрушава промишлената и енергийната инфраструктура в радиус от няколко километра. При приземен или нисък въздушен взрив, чиято цел е унищожаване на укрепени бункери или подземни възли, се образува радиоактивен облак, чиято траектория се определя изцяло от височинните въздушни течения.

Преобладаващата роза на ветровете в Галиция духа от запад на изток, което би отнесло радиоактивните изотопи към Тернопол, Хмелницки, Виница и Киев. При честите сезонни циклони над Карпатите обаче въздушните маси се обръщат на северозапад — директно към Подкарпатското и Люблинското войводство на Полша.

Още през 2022 и 2023 година висши представители на американската администрация и полското Министерство на отбраната публично заявиха, че всяко трансгранично радиоактивно замърсяване, навлизащо на територията на държава членка от ядрен инцидент или удар в Украйна, ще бъде разглеждано като пряко засягане на сигурността на Алианса по смисъла на член 4 и потенциално член 5. В такъв случай разграничението между „нечленката“ Лвов и „членката“ Полша се изпарява заедно с първия дъжд над басейна на река Висла.