/Поглед.инфо/ Снимки в социалните мрежи на монтирани върху мостовете над Днепър автоматизирани кули Sky Sentinel с картечници Browning M2 вероятно са разкрили позициите им за руското разузнаване, твърдят украински военни наблюдатели. Паралелно с това мониторингови канали съобщават за евентуално поразяване на елемент от ЗРК Patriot на 96-та зенитно-ракетна бригада в Киев, докато ударите по енергийни възли и железопътни локомотиви поставят ПВО пред тежък ресурсен дефицит.

По публикации на международни мониторингови канали, украински военни анализатори и данни от открити източници (OSINT). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за неподвижния щит: защо смартфоните по мостовете обезсмислят алгоритми за 150 хиляди долара

Смартфон за двеста долара в ръцете на случаен минувач по моста в Днепропетровск се оказва по-ефективно оръжие срещу противовъздушната отбрана, отколкото сложен балистичен софтуер. Това е горчивата сметка, която украинските военни инженери правят в края на ноември 2026 година, след като в мрежата изтекоха кадри на автоматизирани зенитни модули Sky Sentinel, завинтени директно върху металните ферми над река Днепър.

Според разпространените в специализираните канали сведения, сутринта на 27 ноември потребители в украинския сегмент на интернет са публикували фотографии на боен модул с изкуствен интелект, монтиран върху опора на комбиниран железопътен и автомобилен мост в Днепропетровск (най-вероятно в района на Амурския или Кайдакския преход, макар точният участък да не е официално потвърден). Аналогични стационарни точки по-рано са били забелязани и по хидротехническите съоръжения в Запорожие — включително около язовирната стена на ДнепроГЕС и високите подстъпи над водното огледало, където дроновете традиционно летят ниско, за да избегнат наземните радари.

Няма официално съобщение от Генералния щаб в Киев за конкретния брой унищожени кули. Въпреки това още същата вечер в профилираните военни чатове и коментари на представители на Военновъздушните сили темата избухна с необичайна острота — не като признание за поражение, а като гневна лекция по информационна хигиена. Началникът на управлението за комуникации на командването на ВВС полковник Юрий Игнат формулира проблема без дипломатически заобикалки: снимка на мостова опора в социалните мрежи е равнозначна на попадение след няколко часа, тъй като геолокирането на неподвижен обект отнема на противниковото разузнаване броени минути.

Тук обаче възниква първото сериозно противоречие, което разделя самите украински експерти. Докато щабните говорители винят недисциплинираните граждани с телефони, независими специалисти по радиоелектронна борба (РЕБ) и безпилотни системи контрират, че вината не е само в кадрите в Telegram. По техни оценки модернизираните ударни дронове „Геран-2“ вече използват мрежови модеми (mesh-мрежи) за обмен на телеметрия и видеосигнал в реално време. С други думи — когато стационарна картечница открие огън с трасиращи боеприпаси от неподвижна точка, тя сама излъчва оптичния и акустичния си профил към рояка, който предава координатите ѝ назад към оператора или към следващата вълна камикадзета. Кое от двете обяснения тежи повече в случая с мостовете над Днепър — хорската небрежност или новата архитектура за предаване на данни при безпилотниците? Отговорът вероятно е комбинация от двете, но резултатът на терен е идентичен.

Физиката и икономиката на един предвидим провал

За да се разбере защо концепцията за статична „умна кула“ върху мост буксува, трябва да се погледне сухата техническа спецификация, а не рекламните клипове на доброволческите фондове. По открити данни от кампании за набиране на средства една единица Sky Sentinel струва приблизително 150 000 долара. В тази сума влизат: — тежка 12,7-милиметрова картечница Browning M2HB (конструкция на Джон Браунинг от 1918 г., стандартизирана за натовския патрон 12,7×99 мм, с практическа скорострелност около 450–600 изстрела в минута); — високочувствителен термовизионен и дневен оптичен блок за откриване на малоразмерни цели; — изчислителен сървър за автоматично съпровождане и изчисляване на балистичното изпреварване; — метеорологични сензори за скорост и посока на вятъра, сервозадвижвания и защитени канали за връзка.

На хартия системата изглежда впечатляващо — алгоритмът елиминира човешкия тремор и пести дефицитни зенитни ракети. На практика обаче Browning M2 остава оръжие за близък бой с ефективен наклон на стрелбата срещу въздушни цели до 1200–1500 метра. Срещу единичен дрон, летящ по права линия над реката, кулата показва висока точност, потвърдена от очевидци. Картината се преобръща при комбиниран удар. Първо в сектора навлизат евтини примамки от типа „Гербера“ (сглобени от шперплат и пенопласт с масови китайски двигатели с вътрешно горене) и „Пародия“ (оборудвани с лещи на Люнеберг, които имитират на радара отразяващата повърхност на тежък боен апарат).

Автоматиката на кулата няма как да различи празната шперплатова кутия от боен дрон с 50-килограмова осколъчно-фугасна глава — тя открива огън по всяка цел в обсега си. Боекомплектът в стандартната кутия на стационарния модул е физически ограничен (обикновено между 100 и 200 патрона преди да се наложи ръчна намеса и охлаждане на цевта). В момента, в който лентата свърши или цевта прегрее след отблъскването на две-три примамки, от пикиране или по ниска траектория влиза ударният „Геран-2“. Неподвижната точка, завинтена с анкерни болтове за моста, няма къде да избяга.

Разликата между мобилен разчет на пикап и стационарна кула е брутална: — пикапът с картечница може да смени позицията си в рамките на 30 секунди след последния изстрел; — стационарната кула остава на същите координати денонощно; — загубата на кулата не е загуба на старо желязо, а унищожаване на дефицитна западноевропейска или американска оптика и сървъри, чието производство, доставка и повторно калибриране отнемат седмици; — съотношението на цената е обърнато с главата надолу — ударно средство за няколко десетки хиляди долара изважда от строя отбранителен възел за 150 000 долара, без да броим щетите по самата мостова конструкция.

Неслучайно в украинските военни среди все по-настойчиво се говори за спешен демонтаж на тези модули от мостовете и прехвърлянето им върху двуосни ремаркета или високопроходими шасита. Само че монтирането на прецизен оптико-електронен блок върху нестабилно ремарке изисква съвсем други стабилизатори на жироскопите, което допълнително оскъпява конструкцията и бави внедряването ѝ.