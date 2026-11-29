/Поглед.инфо/ Ирански сили може да са използвали търговската сателитна мрежа Starlink при удари срещу американски военни бази в Близкия изток през март, включително при атаката в Кувейт с шестима загинали военнослужещи, твърди The Washington Post. Според изданието разкритието е вбесило Илон Мъск и е довело до спешни проверки на терминали, движещи се над 160 км/ч, а два месеца по-късно SpaceX е вдигнала петорно цената на военния план Starshield за Пентагона от 5000 на 25 000 долара месечно.

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Когато таксата за Пентагона скача пет пъти, а противникът лети без абонамент

През май 2026 година Министерството на отбраната на САЩ започва да плаща по 25 000 долара месечно вместо досегашните 5000 долара за достъп до специализираната военна сателитна услуга Starshield на компанията SpaceX. Разликата от 20 000 долара на месец не е инфлационна корекция, нито планово обновяване на софтуера. Според публикация в американския всекидневник The Washington Post това петорно поскъпване е пряка последица от събитията през март в Близкия изток, когато две напълно различни страни – иранските военни и самата американска армия – са използвали сателитната инфраструктура на Илон Мъск извън договорените параметри.

Твърденията на изданието, базирани на вътрешни източници, очертават ситуация, която в нормална държавна администрация би предизвикала незабавни оставки и парламентарни разследвания. От една страна, въоръжени сили на Иран или свързани с Техеран формирования може да са управлявали ударни средства чрез гражданската мрежа Starlink при атаки срещу американски бази в региона. От друга страна, самият Пентагон е нарушавал собствените си договорни рамки, като е ползвал най-ниския и евтин тарифен план на системата Starshield – предвиден единствено за неподвижни или наземни обекти – за да управлява безпилотни летателни апарати във въздуха.

Нито SpaceX, нито Министерството на отбраната на САЩ са отговорили на официалните запитвания на The Washington Post. Мълчанието на двете страни обаче не прикрива очевидния институционален абсурд: най-скъпата военна машина на планетата се оказва зависима от търговските условия на частен предприемач, докато същата тази технологична екосистема може да е послужила за насочване на удар, при който в Кувейт са загинали шестима американски военнослужещи.

Числата от Кувейт и прагът от 160 километра в час

Хронологията, описана в американската публикация, съдържа един технически детайл, който казва повече от десетки официални комюникета. Само часове след удара по американския военен обект в Кувейт през март, при който загиват шестима военни от САЩ, компанията SpaceX въвежда извънредно изискване за проверка на самоличността на всички потребители на Starlink, чиито терминали се придвижват със скорост над 160 километра в час.

За всеки инженер, запознат с телеметрията на нискоорбиталните сателитни съзвездия, тази цифра не е случайна. Границата от 160 км/ч (приблизително 100 мили в час) разделя наземния и морския транспорт от въздушните носители. Търговски автомобил в пустинята, катер в Персийския залив или камион по магистралите на Ирак рядко поддържат подобна скорост продължително време. Обратното – далекобойните ударни дронове тип „камикадзе“ от фамилията Shahed-136, както и по-новите реактивни модификации от серията Shahed-238, летят в крейсерски режим именно в диапазона между 180 и 500 км/ч.

Въпросът, който остава без отговор в материала на The Washington Post, е защо подобен скоростен филтър не е действал превантивно в зона на активни бойни действия. Сателитите на Starlink в ниска околоземна орбита (LEO) изчисляват в реално време Доплеровото изместване на сигнала и координатите на всеки активен терминал, за да поддържат връзката с фазираната антенна решетка. Инженерите в централата на SpaceX в Хоторн, Калифорния, виждат на сървърите си точната географска позиция, надморската височина и вектора на скоростта на всяко устройство в мрежата.

Ако терминал, регистриран като стационарен или автомобилен потребител в съседна държава, изведнъж започне да се движи по права траектория на височина няколкостотин метра със скорост 190 км/ч към територията на Кувейт, това не е аномалия, която изисква часове за анализ след погребенията. Или софтуерните алгоритми за сигурност на компанията са били настроени прекалено хлабаво заради търговската експанзия в Близкия изток, или някой е подценил вероятността Техеран да интегрира западни плоски антени в собствените си крилати боеприпаси.