/Поглед.инфо/ Удар с безпилотен летателен апарат на 26 ноември порази военен обект в Кувейт и отне живота на двама италиански инженери от компанията Rheinmetall Italia, докато други двама специалисти от Пакистан и Кувейт бяха ранени. Кувейтските власти и външният министър на Италия Антонио Таяни посочиха Техеран като отговорен, но иранската дипломация категорично отхвърли обвиненията, предложи съвместна техническа комисия и лансира версията, че зад операцията под фалшив флаг стоят украински групи, действащи в региона с цел въвличане на европейски държави.

По публикации в международни медии и коментари на военни и близкоизточни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Мълчанието на кувейтските военни и разкритията от Сената в Рим

Най-същественият детайл в кризата от 26 ноември не е в размяната на остри реплики между дипломатите, а в разминаването между официалната сдържаност на град Кувейт и публичните детайли, изнесени в италианския парламент. Кувейтското министерство на отбраната съобщи единствено за попадение върху „критично важен обект“ и за материални щети от удар и падащи отломки, без да уточнява координати, тип на съоръжението или траектория на полета. В същото време външното министерство на емирството определи случилото се като „фрапантно нарушение на суверенитета“ и декларира право на ответни мерки за защита на територията и инфраструктурата си.

В Рим обаче картината беше описана с техническа конкретика. Пред Сената италианският външен министър Антонио Таяни уточни, че ударът е попаднал върху военни съоръжения, включително станция за откриване на противовъздушна отбрана, където италиански специалисти са обслужвали антените на зенитно-ракетния и артилерийски комплекс за близка защита Skyguard. Загиналите двама италиански граждани са служители на Rheinmetall Italia – дъщерното дружество на германския отбранителен концерн, чието седалище и производствени мощности в Рим от десетилетия отговарят именно за радарните системи и системите за управление на огъня от фамилията Skyguard.

Тук веднага възниква въпрос защо кувейтската страна избягва да назове конкретната радарна позиция, докато италианското външно министерство директно я вписва в парламентарния протокол. Протоколната предпазливост на монархиите от Персийския залив обикновено цели да не се разкриват уязвимости в ешелонираната противовъздушна отбрана, особено когато на терен работят чуждестранни подизпълнители по договори за модернизация и поддръжка. В Рим подобно мълчание беше политически невъзможно заради смъртта на двама италиански специалисти, при което Таяни връчи протестна нота на иранското посолство и в телефонен разговор с иранския си колега подчерта, че подобни удари засягат вече не само кувейтски и американски военни, но и европейски цивилни експерти.

Контраударът на Техеран и предложението за балистична и техническа проверка

Реакцията на иранския външен министър Абас Арагчи се отклони от обичайната схема на мълчание или двусмислени намеци, която Техеран често използва при действия на свързани с него регионални формирования. Арагчи проведе спешни разговори с министрите на външните работи на Кувейт и Италия, отрече категорично каквото и да било иранско участие и предложи създаването на съвместна комисия, която да установи мястото на изстрелване и произхода на безпилотния апарат.

Паралелно с това иранското посолство в Рим публикува предупреждение за опасност от провокации под фалшив флаг, чиято цел според иранските дипломати е разширяване на географията на бойните действия и въвличане на европейски държави в пряка конфронтация. В своята позиция Техеран свърза общото напрежение в Персийския залив с продължаващата от девет месеца военна кампания на Съединените щати и Израел срещу Иран, но настоя, че конкретният удар в Кувейт обслужва чужд сценарий.

Предложението за съвместна комисия изглежда като дипломатически ход за печелене на време, но съдържа и технически капан за обвинителите. Безпилотните системи от семейството Shahed и техните многобройни модификации, сглобявани или копирани в различни точки на Близкия изток, често използват сходни двигатели, композитни корпуси и навигационни модули. Когато италианският външен министър говори за „ирански произход на дрона“, това твърдение може да се опира на визуални или електронни признаци на конструкцията, но само по себе си не доказва кой е натиснал бутона за пуск и от коя географска точка е излетял апаратът. Дали останките край кувейтската станция Skyguard изобщо ще бъдат предоставени за независима съвместна експертиза с участието на ирански инженери, остава под сериозно съмнение.