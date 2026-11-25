/Поглед.инфо/ Срещата на ръководството на ПП АБВ с посланика на Арабска република Египет в България Н. Пр. Надер Саад получи широко медийно отразяване в арабския свят.

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Информацията за срещата намери място в арабоезични медии и информационни платформи в Арабска република Египет, Хашемитско кралство Йордания, Кралство Саудитска Арабия, Република Ирак, Палестина, Либия и Тунис.

Сред изданията, публикували материали за събитието, са йорданският вестник „Ад Дустур“, „Ал Манаса“, „Рувад ал Иктисад“, „Ал Нур Нюз“, „Ал Фаджр ал Араби 24“, „Тахя Миср“, „Ал Араби ал Африки“, „Кад ад Дуния“, „Икономически фонд“, „Ал Джумхурия ал Либия“, „Билад Тунисия“, „Рувад Тунисия“, „Магреб Нюз“ и други информационни платформи.

Публикациите представят разговорите на председателя на ПП АБВ Петър Първанов, Румен Петков и заместник-председателя Георги Стамболиев с египетския дипломат, като поставят акцент върху възможностите за разширяване на българо-египетските отношения, икономическото сътрудничество, образователния обмен и установяването на преки политически контакти.

Специално внимание е отделено на международната дейност на АБВ, отношенията на партията с арабските държави и последователната ѝ подкрепа за палестинската кауза и мирните инициативи в Близкия изток.

Широкият медиен отзвук е резултат от активната работа на Анастас Терзобалиев, експерт на ПП АБВ по въпросите на арабските страни. Неговите професионални контакти и дългогодишен опит допринасят за популяризирането на международните инициативи и позиции на партията сред арабоезичната аудитория.

В годината, в която България и Египет отбелязват 100 години дипломатически отношения, ПП АБВ потвърждава ангажимента си за възстановяване и развитие на традиционно силните връзки на България с арабските държави.

Международният диалог, икономическото партньорство и последователната политика на мир и сътрудничество остават сред главните приоритети на ПП АБВ.