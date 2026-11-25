/Поглед.инфо/ На 20 ноември в Пентагона представители на САЩ и Полша подписаха споразумение за съвместни изследвания, разработки и изпитания на нови оръжия, подготвяно близо седемнадесет години. Документът прехвърля акцента от простото купуване на готова техника към изграждането на общи лаборатории и заводи за боеприпаси, дронове и модулни ядрени реактори на полска земя. В същия момент Варшава спря финансовите си вноски за украински оръжия и влезе в остър сблъсък с Париж за еврофондовете.

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Сметката в хазната срещу амбицията за регионален арсенал

Истинската новина от 20 ноември не е в парадните усмивки в коридорите на Пентагона, а в съвпадението с решението на правителството на Доналд Туск да прекрати финансовите си вноски по програмата PURL. Този механизъм на Северноатлантическия алианс беше замислен така, че европейските държави да вадят пари от собствените си бюджети, за да купуват американско оръжие за Украйна. Премиерът во Варшава посочи директно причината — раздутият бюджетен дефицит и безпрецедентните разходи на самата Полша за превъоръжаване. Казано без дипломатически увъртания, касата за чужди сметки се оказа празна точно в момента, в който полските заместник-министър на отбраната Цезари Томчик и американският му колега Емил Михаел сложиха подписите си под споразумението за съвместна научноизследователска, развойна, тестова и оценъчна дейност.

Дали това е отстъпление от подкрепата за Киев? На пръв поглед прилича на класическо затягане на коланите, но в действителност Варшава сменя модела на участие, защото старият я превръщаше в обикновен касиер на американския военно-промишлен комплекс. През последните няколко години полската държава натрупа договори за милиарди долари — тежки танкове „Ейбрамс“, реактивни системи за залпов огън HIMARS, многоцелеви изтребители F-35. Проблемът на всеки голям купувач на скъпа чужда техника обаче лъсва още при първата сериозна повреда или при интензивна стрелба (без собствени заводи за резервни части и барут армията ти остава на трупчета веднага щом океанските конвои закъснеят). Сделката от 20 ноември, чието съгласуване се е точило с прекъсвания близо седемнадесет години, е опит на Варшава да излезе от ролята на клиент и да стане подизпълнител и съразработчик още на чертожната дъска.

Седемнадесет години чакане и десет дни ускорение

Бюрократичната инерция във Вашингтон рядко отстъпва пред молбите на източноевропейски съюзници, колкото и лоялни да се представят те. Фактът, че подобен рамков документ е отлежавал в чекмеджетата на Пентагона от края на първото десетилетие на века — време, когато в Белия дом все още се обсъждаше презареждане на отношенията с Москва, а Полша се възприемаше главно като буферна територия без сериозна научна база — показва колко дълбоко се е променила сметката. Тласъкът дойде едва десет дни преди подписването, когато полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш и американският министър Пийт Хегсет парафираха декларация за намерения.

Според официалните съобщения от двете ведомства новият документ отваря вратите на изследователските лаборатории на Пентагона за полски държавни институти, технически университети и оръжейни предприятия. Става дума за достъп още в началните фази — от писането на тактико-техническите задания до сглобяването и полевите изпитания на технологични демонстратори. Тук обаче стои един съществен въпрос, на който официалните комюникета не дават ясен отговор: каква част от критичните технологии американската страна реално ще предостави и какво ще остане заключено под грифа за защита на интелектуалната собственост и износа на чувствителни военни разработки? Вашингтон има дълга практика да допуска партньори до изпитания и сглобяване на корпуси, но да пази изходните кодове, химическите формули и ключовите микроелектронни възли изцяло под свой контрол.

Химия на войната и реактори зад бодливата тел

Списъкът с приоритети в споразумението прилича на инвентар на онези липси, които бойните действия в Източна Европа извадиха на показ с безпощадна яснота. На първо място са поставени новите видове боеприпаси, бризантните взривни вещества и високоенергийните материали. Оказа се, че западните индустрии могат да произвеждат високоточни ракети на бавни обороти и на космически цени, но изпитват хроничен недостиг на нитроцелулоза, тротил и модерни експлозиви за масова артилерийска война. Пренасянето на развойната и тестовата дейност в Полша — страна с традиции в химическата промишленост и с достатъчно полигони далеч от гъсто населените западноевропейски предградия — решава чисто практичен логистичен проблем за американското командване.

Паралелно с барута и снарядите в документа са вписани безпилотните летателни апарати, средствата за борба с тях и системите за радиоелектронна борба. В по-далечна перспектива се споменават оръжията с насочена енергия — бойни лазери и микровълнови излъчватели — както и проучването на малки модулни ядрени реактори за автономно захранване на военни бази и промишлени обекти. Включването на ядрената енергетика за военни нужди в двустранен изследователски договор звучи впечатляващо на хартия, но в реалността малките модулни реактори все още са в етап на скъпи експерименти дори в самите Съединени щати, където редица проекти бяха спрени заради главоломно поскъпване. По-вероятно е полските полигони и военни поделения да послужат като удобна площадка за изпитване на прототипи, без да се налага американските инженери да преодоляват тежките екологични и регулаторни процедури в собствените си щати.

Триъгълникът Киев – Варшава – Вашингтон

За да се разбере защо Пентагонът изведнъж побърза да подпише споразумението, трябва да се върнем към 10 ноември 2026 година. Точно десет дни преди визитата във Вашингтон същият Цезари Томчик беше в Киев, където подписа споразумение за създаване на съвместни полско-украински работни групи в областта на безпилотните системи и противодействието на дронове. Схемата е прозрачна и напълно прагматична. Украинските инженери и военни разполагат с уникален, платен с кръв и разрушения опит от реална война с висока наситеност на радиоелектронни смущения, където скъпите западни образци често отказват след няколко дни работа.

Украйна обаче няма нито сигурни тилови заводи, защитени от ракетни удари, нито парите и лабораторната база, за да превърне фронтовите си импровизации в серийни, стандартизирани продукти. Полша влиза като сигурен тил и индустриален посредник, а механизмът за съвместни изследвания със САЩ дава легална рамка на американските военни лаборатории да изсмучат украинския боен опит, да го обработят с полски инженерни кадри и да го патентоват за собствените си въоръжени сили. По оценка на наблюдатели това превръща пространството между Днепър, Висла и Потомак в затворен цикъл за тестване на нови оръжия в реална бойна среда.