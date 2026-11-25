/Поглед.инфо/ Държавният дълг на Съединените щати достигна 40,7 трилиона долара, а заложеният през лятото на миналата година законов праг от 41,1 трилиона се очаква да бъде изчерпан през януари или февруари 2027 година. Вместо да настоява за съкращаване на разходите, президентът Доналд Тръмп изненадващо призова за пълно премахване на дълговия таван, позовавайки се на сенатора от Демократическата партия Елизабет Уорън. Зад този завой стои проектът за военен бюджет от 1,5 трилиона долара и спорът с Федералния резерв за лихвите.

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Фискалната аритметика на Вашингтон и внезапният завой на Белия дом

Цифрите в счетоводните книги на Министерството на финансите на Съединените щати рядко търпят идеологически интерпретации, но политиците във Вашингтон притежават завидно умение да превръщат сухата статистика в гъвкав инструмент за оцеляване. Към края на ноември 2026 година федералният дълг на Америка вече възлиза на 40,7 трилиона долара. Само четири месеца по-рано, през август, броячът премина психологическата граница от 40 трилиона. Още по-показателно е, че законовият лимит от 41,1 трилиона долара, който Конгресът гласува с цената на тежки компромиси през юли 2025 година и който трябваше да осигури спокойствие на администрацията до края на мандата, се стопи за по-малко от година и половина. Според оценките на бюджетни анализатори, ако не последва спешна законодателна намеса, касата ще удари тавана още през януари или февруари 2027 година.

Именно в този момент 47-ият президент на САЩ Доналд Тръмп извърши маневра, която предизвика объркване дори сред най-верните му привърженици в Републиканската партия. В интервю за телевизия „Фокс Нюз“ в края на миналата седмица държавният глава заяви директно, че страната ще фалира, ако въпросът с дълговото ограничение не бъде решен незабавно. Изненадата не дойде от предупреждението за неплатежоспособност, което е стандартен реквизит в американските бюджетни кризи от десетилетия. Новината беше в предложеното лекарство. Тръмп не поиска поредното вдигане на летвата, а призова за пълното и окончателно премахване на института на дълговия таван. Още по-необичайно беше позоваването му на Елизабет Уорън, сенатор от Масачузетс и едно от най-разпознаваемите лица на лявото крило в Демократическата партия. Тръмп публично се съгласи с нейната отдавнашна теза, че подобен механизъм представлява твърде голяма заплаха и не бива да остава в ръцете на отделни политици или групи.

За да се разбере мащабът на този обрат, трябва да се върнем десет години назад. По време на първата си кандидатпрезидентска кампания през 2016 година Тръмп изгради голяма част от икономическата си платформа върху остра критика към Барак Обама. При встъпването на Обама в длъжност през януари 2009 година дългът беше 10,6 трилиона долара, а до лятото на 2016 година нарасна до 19 трилиона. Тогава бизнесменът Тръмп обещаваше не просто да спре този процес, а да изплати целия държавен дълг в рамките на два мандата. Реалността в Овалния кабинет обаче се оказа подчинена на съвсем други закони. Между 2017 и 2021 година, включително заради данъчната реформа от 2017 година и спешните пакети по време на пандемията, задълженията скочиха със 7,8 трилиона долара, което прави почти 2 трилиона годишно. При Джо Байдън темпото се запази сходно и добави нови 8,5 трилиона долара.

В кампанията си през 2024 година Тръмп вече беше по-предпазлив в формулировките, но продължаваше да твърди, че сумата от 35 трилиона долара по онова време може да бъде намалена бързо чрез съкращаване на държавните разходи и въвеждане на високи мита върху вноса. Когато се завърна в Белия дом през януари 2025 година, стартовата позиция вече беше 36,25 трилиона долара. Вместо очакваното затягане на коланите, първата година от втория му мандат донесе увеличение на дълга с нови 2,25 трилиона долара. Твърди се, че именно тази динамика е принудила екипа му да изостави реториката за бюджетни икономии и да потърси начин за премахване на самата правна бариера пред емитирането на нови заеми.

Военният бюджет за 2027 година и сблъсъкът с Федералния резерв

Когато един политик смени позицията си на сто и осемдесет градуса, причината рядко е в промяна на икономическите му възгледи. Обикновено става дума за сблъсък между предизборните лозунги и конкретните сметки за властта. При изготвянето на параметрите за фискалната 2027 година републиканците заложиха на драстично увеличение на военните разходи до 1,5 трилиона долара. За сравнение, в предходния бюджетен цикъл перото за отбрана беше под 1 трилион долара. Подобен скок с над петстотин милиарда долара за една година не може да бъде покрит нито от митнически приходи, нито от съкращаване на административни звена. Единственият реален източник за финансиране на новите оръжейни програми и геополитически инициативи остава емитирането на нови държавни ценни книжа.

Тук обаче възниква вторият сериозен проблем пред Белия дом, който се намира на няколко пресечки разстояние в сградата на Федералния резерв. За да пласира огромни обеми държавни облигации на световните пазари, Министерството на финансите трябва да предложи на инвеститорите достатъчно привлекателна доходност. През септември 2026 година централната банка на САЩ повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта, достигайки диапазон от 3,75 до 4 процента годишно. Това беше първото вдигане на лихвите от повече от три години насам. Действието на регулатора влезе в пряк сблъсък с желанието на Тръмп за евтини пари. Президентът настояваше за понижаване на лихвения процент, тъй като всяка десета от процента нагоре увеличава автоматично разходите в бюджета за обслужване на вече натрупаните над 40 трилиона долара дълг.

Въпреки публичното си недоволство и предишните опити да оказва натиск върху паричната политика, Тръмп беше принуден да приеме решението на Федералния резерв без обичайните остри нападки. Според коментатори във Вашингтон това мълчание е показателно за новата йерархия на приоритетите в администрацията. Осигуряването на ликвидност за мащабните държавни и военни проекти изисква стабилност на пазара на държавен дълг, а конфликт с централната банка в момент, когато инвеститорите трябва да купуват нови облигации за трилиони долари, крие риск от паника и още по-висока цена на финансирането. Защо обаче президентът реши да атакува точно тавана на дълга, вместо да преговаря за поредното му вдигане? Отговорът се крие в календара на Капитолийския хълм.