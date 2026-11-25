/Поглед.инфо/ Въпреки официалните закани за пълна морска блокада на Ормузкия проток, данните за морския трафик показват неочаквано възстановяване на петролните доставки. Докато монархиите от Персийския залив търпят финансови загуби след провала на преговорите с Техеран, износът на Ирак достига 3,4 милиона барела дневно. Как държавната компания СОМО, западните петролни концерни и иранските сили успяха да намерят общ език край бреговете на Оман и каква е ролята на Вашингтон в тази схема?

По публикации на РИА Новости, Аксиос, Ню Йорк Таймс и данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Аритметиката на претоварванията срещу медийните декларации

Отоплителният сезон в Северното полукълбо започна без очаквания ценови срив на борсите, макар котировките на природния газ да остават на високи нива. Причината не е в внезапното откриване на нови находища, а в директната борсова обвързаност между цената на метана и стойността на суровия петрол. Когато физическият недостиг на петрол на световния пазар не достигне критични прагове, газовите фючърси нямат основание за рекорден скок. Последните статистически отчети на американската Администрация за енергийна информация показват картина, която се разминава с официалните комюникета на воюващите страни.

Въпреки публичните заявления от Вашингтон и Техеран за пълно затваряне на корабоплаването в Ормузкия проток, през второто и третото тримесечие на 2026 година танкерният трафик бележи плавно възстановяване. Към края на септември през този тесен морски коридор преминават около 9,1 милиона барела дневно. Цифрата представлява приблизително половината от предвоенния обем, но напълно опровергава представата за абсолютно блокиран морски път. Според публикации в американските издания Аксиос и Ню Йорк Таймс, позоваващи се на свои източници в администрацията, в протока функционират два неофициални транспортни коридора. Нито правителството на Съединените щати, нито ръководството в Техеран са потвърдили официално съществуването на подобни маршрути, но сателитното проследяване на съдовете и данните за разтоварванията сочат, че транзитът покрай персийския бряг не е спирал.

Провалът на оманското посредничество и загубите на монархиите

Зад общото нарастване на превозваните количества се крие сериозно преразпределение на пазарните дялове в самия регион. Според анализаторите монархиите от Персийския залив на практика отсъстват от този възстановен експортен поток. Тази ситуация е пряка последица от проваленото споразумение между султаната Оман, Катар и Иран. По предварителни данни Доха и Техеран са договорили конкретна схема за разделяне на корабния трафик през Ормуз.

Предвиждало се е 90 процента от търговските съдове да се движат по северния фарватер, непосредствено до иранското крайбрежие, под прекия контрол на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Останалите 10 процента от трафика е трябвало да преминават на юг, покрай бреговете на Оман, където според неофициална информация контролът се осъществява от американските военноморски съединения. В този модел Оман е трябвало да изпълнява ролята на логистичен разпределителен център, в който петролът на страните от Залива, доставен по сухопътни тръбопроводи, да се смесва и претоварва на танкери.

Държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив са проявявали колебание до последния момент. След директен дипломатически и политически натиск от страна на Вашингтон обаче те официално отказаха да парафират документа. Резултатът от тази лоялност към американската линия е блокирането на собствения им морски износ и натрупването на преки финансови загуби от пропуснати продажби, докато конкурентите им в региона намират начини да заобиколят ограниченията.

Иракското изключение и ролята на държавната компания СОМО

Докато Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства търсят алтернативни трасета през Червено море с ограничен капацитет, Ирак отчита почти пълно възстановяване на своя експорт. В началото на 2026 година среднодневният износ на Багдад е възлизал на 3,6 милиона барела. Към момента обемът достига 3,4 милиона барела на ден, което представлява спад от едва 5,5 процента спрямо мирновременните показатели. За сравнение, в най-силните си периоди Русия е изнасяла 4,6 милиона барела дневно, от които 3,5 милиона по морски път. Това поставя настоящия иракски износ в категорията на системно значимите фактори за световния енергиен баланс.

За да се разбере как иракските танкери преминават безпрепятствено през зоната на военни действия, трябва да се проследи специфичната корпоративна структура на петролния сектор в страната. За разлика от съседните монархии, където властта е концентрирана в ръцете на държавни гиганти като Сауди Арамко, Катар Енерджи или Кувейт Петролиъм Корпорейшън, добивът в Ирак е разпределен между множество чуждестранни концерни на базата на сервизни договори и споразумения за подялба на продукцията.

На най-големите находища работят водещи световни компании:

Британската Би Пи оперира в гигантските полета Румайла и Киркук;

Американската Шеврон разработва находището Западна Курна 2;

Китайските държавни корпорации ПетроЧайна, Си Ен Оу Оу Си и Синопек контролират добива в Западна Курна 1;

В по-малките блокове участват италианската Ени, американската ЕксънМобил, японската Инпекс, малайзийската Петронас, както и компаниите Кресент Петролиъм, Ейч Кей Ен Енерджи, Ди Ен Оу и Дженел Енерджи.

Всички тези оператори добиват суровината съвместно с местните държавни структури Иракска национална петролна компания и Петролна компания на Басра. Нито един от чуждестранните инвеститори обаче няма право самостоятелно да изнася или продава добития петрол на външните пазари.