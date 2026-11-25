/Поглед.инфо/ Преди 85 години съпругата на британския премиер Уинстън Чърчил учредява Фонда за помощ на Русия, който успява да набере близо 8 милиона британски лири за съветските болници въпреки строгата купонна система на Острова. Зад тази мащабна хуманитарна кампания обаче прозира хладният геополитически разчет на Лондон. Докато баронесата обикаля разрушения Сталинград и чете поздравления по московското радио на 9 май 1945 г., британският щаб вече чертае планове за война срещу вчерашния съюзник.

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Двойното счетоводство на британската корона през пролетта на 1945 година

На 9 май 1945 г. гласът на Клементин Чърчил звучи по всесъюзното радио в Москва. Тя чете официалното послание на своя съпруг, британския министър-председател Уинстън Чърчил, изпълнено с думи за възхищение към съветския народ и пожелания за благоденствие. В същите тези седмици, докато баронесата приема от ръцете на съветското ръководство Ордена на Трудовото червено знаме и ведомствения знак „Отлична санитарна защита“, в секретните кабинети на Обединения щаб за планиране в Лондон се изчисляват дивизиите за операция „Немислимо“. По поръчение на същия този Уинстън Чърчил британските военни разработват сценарий за внезапен удар срещу Червената армия, насрочен предварително за 1 юли 1945 г., като в сметките влиза и превъоръжаването на десетки хиляди пленени войници от Вермахта.

Този крещящ разрив между публичния жест и реалната щабна подготовка не е психологическа странност на едно ексцентрично аристократично семейство. Става дума за класическия механизъм на британската външна политика, при който хуманитарният жест и меката сила вървят ръка за ръка с подготовката за силов сблъсък. Дали Клементин Чърчил е знаела за плановете на съпруга си в момента, в който е стискала ръката на Йосиф Сталин и Вячеслав Молотов в Кремъл? Документални доказателства за подобна информираност липсват, а и самата логика на военновременната секретност на Даунинг стрийт изключва споделянето на оперативни директиви извън тесния кръг на началник-щабовете. И все пак присъствието ѝ в съветската столица в дните на капитулацията на Третия райх обективно е послужило като перфектна димна завеса за истинските намерения на Лондон.

Бунтът на британските домакинства и отлагането на Втория фронт

За да разберем защо изобщо се ражда „Фондът за помощ на Русия“ преди 85 години, през есента на 1941 г., трябва да погледнем към вътрешнополитическото напрежение във Великобритания, а не към внезапния прилив на алтруизъм сред английската аристокрация. След 22 юни 1941 г. основната тежест на сухопътната война в Европа пада изцяло върху Съветския съюз. Британското общество, което току-що е преживяло въздушните удари на Луфтвафе над Лондон, Ковънтри и Плимут, наблюдава как Вермахтът напредва към Москва и Ленинград.

По спомени на самата Клементин Чърчил тласъкът идва от писмо, изпратено от група британски жени, чиито съпрузи и синове носят униформата на кралската армия. Те настояват за незабавно откриване на Втори фронт в Западна Европа, за да се облекчи натискът на Изток и войната да приключи по-бързо. Когато Клементин показва писмото на Уинстън Чърчил, отговорът му е сух и категоричен: Втори фронт в близко бъдеще няма да има.

Тук проличава политическият инстинкт на семейство Чърчил. Забавянето на десанта в Европа (който реално се случва чак през юни 1944 г. в Нормандия, когато изходът на Източния фронт вече е предрешен при Сталинград и Курск) създава опасен вакуум в британското обществено мнение. Симпатиите към сражаващия се СССР сред работническата класа и интелигенцията на Острова растат лавинообразно. Ако правителството не предложи отдушник на тези настроения, недоволството може да се обърне срещу самия кабинет. Така хуманитарната инициатива се превръща в удобен политически клапан.

Ролята на съветското посолство и иронията на министър-председателя

Според дипломатическите мемоари на съветския посланик в Лондон Иван Майски идеята за структурирането на подобна помощ не се ражда във вакуум. Уинстън Чърчил, чийто антикомунизъм е добре известен още от времето на интервенцията срещу Съветска Русия след 1917 г., подхвърля на Майски с типичната си саркастична интонация, че съпругата му напълно се е „съветизирала“ и заслужава да бъде избрана в някой от съветските органи на властта. Посланикът улавя сигнала мигновено и изпраща съпругата си Агния Майска на среща с Клементин.

От този контакт изкристализира организацията под егидата на Британския червен кръст, която бързо придобива популярност като „Фонда на г-жа Чърчил“. Първата вноска прави самата тя, а веднага след нея се включват крал Джордж Шести и кралица Елизабет. В мемоарите си за Втората световна война Чърчил изрично подчертава значението на монархическия пример за мобилизирането на дарителите. Но зад протоколната любезност стои сурова сметка: кралското семейство и кабинетът легитимират кампанията, защото тя заменя с бинтове, одеяла и хирургически инструменти онова, което Лондон отказва да даде с дивизии и танкове.

Икономиката на дарителството в условията на купонна система

Цифрите около дейността на фонда заслужават отделно внимание, особено на фона на икономическата реалност във Великобритания по онова време. От януари 1940 г. на Острова действа строга купонна система (рациониране) за месо, захар, масло, чай, а по-късно и за облекло и обувки. Средностатистическият британец живее в режим на постоянни лишения. Въпреки това първоначалната цел на фонда — събирането на 1 милион британски лири, която самата Клементин смята за трудно постижима — е надхвърлена само за няколко месеца.

До прекратяването на активните операции в началото на 50-те години общата стойност на събраните средства и изпратените стоки достига приблизително 8 милиона британски лири. За да се разбере мащабът на тази сума, тя трябва да се преизчисли в съвременна покупателна способност, което я равнява на стотици милиони лири днес. Не става дума за символични колети, а за системни доставки на тежко медицинско оборудване:

Мобилни рентгенови инсталации и полеви лаборатории;

Пълно оборудване за хирургически отделения и стоматологични кабинети;

Протези, медикаменти, сулфонамиди и дефицитни антибиотици;

Спално бельо, вълнени одеяла и болничен инвентар за възстановяване на напълно разрушени лечебни заведения.

С тези средства се финансира преоборудването и ремонтът на големи болнични комплекси в Сталинград и Ростов на Дон. В условията на тоталната война по Източния фронт, където санитарните загуби на Червената армия възлизат на десетки милиони ранени и болни, всяка подобна доставка има пряко военно-медицинско измерение.

Семейната динамика на Чърчил: автономни орбити под един покрив

Биографите на семейство Чърчил често посочват един битов детайл, който обяснява начина, по който двамата взимат решения. За близо шест десетилетия брак Уинстън и Клементин са закусвали заедно едва няколко пъти. Причината не е в липсата на привързаност, а в коренно различния дневен режим и темперамент. Уинстън работи до малките часове на нощта, диктува телеграми от леглото си сутрин и лесно избухва в спорове, докато Клементин пази строга дистанция, за да избегне ежедневните сблъсъци.

Тази автономност се пренася и в политическите им оценки. Клементин произхожда от либерални среди и многократно влиза в остри задочни или преки спорове със съпруга си по социални въпроси. Когато тя поема ръководството на Фонда за помощ на Русия, тя не действа като обикновена съпруга на премиер, която реже лентички за пред фотографите. Тя превръща организацията в свой собствен политически проект, в който влага целия си административен капацитет.

Именно тук възниква противоречието, което историците трудно обясняват еднозначно. От една страна, Уинстън Чърчил подкрепя фонда на съпругата си публично и му осигурява институционален гръб. От друга страна, той нито за миг не променя фундаменталното си убеждение, че Съветският съюз е основният стратегически съперник на Британската империя в Евразия. За него съюзът с Москва е принудителен брак по сметка срещу Хитлер. За Клементин обаче срещата с обикновените съветски хора се превръща в лично преживяване, което променя погледа ѝ към страната.