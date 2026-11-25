/Поглед.инфо/ Народната банка на Китай ще предостави 800 млрд. юана (около 119,21 млрд. долара) чрез механизма за средносрочно кредитиране (medium-term lending facility; MLF), за да поддържа достатъчна ликвидност в банковата система.

Операцията ще бъде със срок от една година и ще се проведе чрез наддаване с фиксиран обем и лихвен процент, като участниците ще могат да спечелят при различни ценови предложения. Тъй като този месец падежира предишна операция за 1 трилион юана, новото кредитиране ще доведе до нетно изтегляне на 200 млрд. юана от банковата система.

Механизмът MLF беше въведен през 2014 г. и позволява на търговските и политиките банки да получават средства от централната банка срещу обезпечение с ценни книжа. В сряда централната банка ще проведе и седемдневна обратна репо операция за 500 млрд. юана.