/Поглед.инфо/ Разпореждането за изграждане на пет водноелектрически централи и системи за съхранение на енергия в Далечния изток очертава опит да се овладее ускореният ръст на потреблението на електроенергия, очакван да достигне 10 гигавата до 2030 година. Според оценки на икономисти и анализатори новите мощности са насочени към металургията, минния добив, железопътния транспорт и изчислителните центрове, докато износът към Китай среща сериозни икономически и пазарни ограничения.

По публикации на руски медии и анализи на икономисти и енергийни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Най-същественият извод от разпореждането за изграждане на пет водноелектрически централи в Далечния изток не е самото намерение за нови мощности, а признанието, че съществуващата енергийна и транспортна инфраструктура изостава от реалното потребление. Според публикацията в руските медии е издадено разпореждане до правителството за подготовка на изграждането на Нижне-Зейската водноелектрическа централа в Амурска област, Мокската и Ивановската в Бурятия, Канкунската в Якутия и Нижне-Ниманската в Хабаровски край, както и системи за съхранение на енергия с мощност 250 мегавата в Приморски край до 2028 година. На хартия списъкът изглежда мащабен. На практика между административното разпореждане, техническите проекти, екологичните и геоложките проучвания и пускането на турбините в експлоатация лежат години, през които икономиката на региона няма да чака.

Когато четем подобни документи, веднага възниква съмнение за сроковете и финансирането. Водноелектрическата централа е капиталоемък обект с дълъг строителен цикъл. По оценка на икономиста Иван Лизан самата вода в реката идва безплатно, но язовирната стена, съоръженията и електроцентралата изискват сериозни вложения, а крайната цена на мегаватчаса зависи от това как се разпределят тези разходи. В публикациите се твърди, че основен бенефициент на новата генерация може да бъде алуминиевата промишленост, тъй като производството на алуминий е силно енергоемко и без свободни мощности развитието на заводите в региона се спира. Дали обаче тези централи ще бъдат построени в срокове, съвместими с инвестиционните планове на металурзите и миньорите, засега няма публично потвърждение.

Историческият товар на далекоизточната инфраструктура

Далечният изток никога не е бил лесен терен за стопанско строителство. Още в съветския период разширяването на железопътната мрежа, включително Байкало-Амурската магистрала, и изграждането на големи водноелектрически каскади се сблъскваха с вечната замръзналост, огромните разстояния и суровия климат. След разпадането на Съветския съюз през деветдесетте години част от индустриалните връзки се разпаднаха, а поддръжката на инфраструктурата на места изостана. През последните две десетилетия фокусът на руската външна търговия постепенно се измести към Азиатско-Тихоокеанския регион, но физическата инфраструктура на Изтока се оказа неподготвена за толкова рязък товар.

Според приведените в публикацията данни потреблението на електроенергия в Далекоизточния федерален окръг е нараснало с 33 процента за десет години, докато за останалата част от страната ръстът е 14 процента. Посочва се също, че между 2020 и 2024 година годишният растеж на потреблението в региона е бил 3,8 процента при 1,8 процента средно за страната, а до 2030 година се очаква да достигне 4,8 процента годишно и общ обем от 10 гигавата спрямо сегашните 7,9 гигавата. Същевременно в текста се отбелязва, че степента на износване на производствената инфраструктура в региона е 1,4 пъти по-висока от средната за останалите региони. Когато стара мрежа носи растящ товар, всяка авария или претоварване се усеща по-остро.