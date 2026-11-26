/Поглед.инфо/ След августовското одобрение на кабинета и гласуването в Бундестага на 13 ноември в Германия се подготвя влизането в сила на мащабни промени в законите за Федералната разузнавателна служба и вътрешното контраразузнаване. Според публикацията текстовете засягат дистанционни действия срещу външни системи, срокове за съхраняване на данни, използване на изкуствен интелект и спорове около кинетичното въздействие. Поглед.инфо разглежда юридическата рамка, историческия фон от следвоенните реформи и практическата тежест на промените.

Правната рамка пред институционалната инерция

Най-същественият извод от обсъжданията около германската разузнавателна реформа не се съдържа в гръмките формулировки за „настъпление“, а в разминаването между писания закон и реалната оперативна готовност на службите. Според публикацията на Евгений Крутиков проектът е бил одобрен от правителството на 12 август, а на 13 ноември е преминал през Бундестага, като „Алтернатива за Германия“ и „Левицата“ са гласували против, а „Зелените“ са се въздържали. Посочва се още, че документът не изисква одобрение от Бундесрата и се очаква да влезе в сила на 31 декември.

Дори когато парламентарното мнозинство приеме нов текст, законът сам по себе си не създава мигновено нова култура в една бюрократична система. В германската административна традиция всяка компетентност се разписва с подробни процедури, съгласувания и вътрешни инструкции. Когато дадена норма се приема в края на годината, реалното ѝ прилагане обикновено започва по-бавно, тъй като юристите и ръководителите на отдели проверяват как новите текстове се връзват със старите правилници.

Именно тук се появява първото противоречие. От една страна, политическото ръководство говори за по-офанзивни действия и по-висока адаптивност към съвременните заплахи. От друга страна, германският държавен апарат исторически е изграден като предпазлив механизъм с множество спирачки, чиято първа задача е да предотврати злоупотреби, а не да действа импулсивно.

Следвоенната архитектура и принципът на разделение

За да се разбере защо всеки закон за разузнаването в Берлин предизвиква остра реакция, трябва да се погледне към следвоенната история на Западна Германия. След Втората световна война съюзническите окупационни власти и по-късно създателите на Основния закон от 1949 година залагат строги разделителни линии между различните силови и разузнавателни структури. Целта е била да не се допусне концентрация на власт, каквато съществува при тайната полиция на Третия райх.

В основата на този модел стои така нареченият принцип на разделение между полицията и разузнавателните служби. Според публикацията вътрешното контраразузнаване остава в рамките на скритото наблюдение и няма право самостоятелно да задържа лица или да извършва открити полицейски действия на терен. Тези правомощия принадлежат на полицията, като сътрудничеството между двете системи е подчинено на строги правила.

През годините този модел е подлаган на изпитания. В периода на Студената война западногерманските служби работят в среда на интензивен шпионаж между Изтока и Запада, при което организацията „Гелен“ впоследствие прераства във Федералната разузнавателна служба (BND). По-късно, след обединението на Германия през 1990 година, структурите на Министерството за държавна сигурност на ГДР (Щази) са разпуснати, а обществото остава изключително чувствително към всяка тема, свързана с досиета, подслушване и държавен надзор.

По-късни събития, като разкритията за масово наблюдение през 2013 година и атентатите в Европа в средата на миналото десетилетие, допълнително усложниха баланса между сигурност и неприкосновеност на личния живот. Всяка стъпка към разширяване на пълномощията на службите в Германия неизбежно минава през тази историческа памет.

Дистанционни операции и спорове около кинетичното въздействие

Според публикацията една от ключовите промени за BND засяга възможността службата не само да събира информация извън страната, но и дистанционно да въздейства върху чужди устройства, сървъри и информационни системи. Твърди се, че подобни мерки могат да бъдат насочени към прекъсване на работата на чужди инфраструктурни звена или промяна на данни в информационни масиви. Няма публично потвърждение за конкретни бъдещи операции, а самият обхват на подобни действия се тълкува различно от управляващи и опозиция.

Най-остър политически спор предизвиква формулировката за „директно въздействие чрез кинетични средства“. В публикацията се отбелязва, че във военен и разузнавателен език този термин може да означава физическо въздействие върху материални обекти или инфраструктура, но критиците в Бундестага и правозащитните среди го атакуват заради опасения от прекалено широко тълкуване. Според коментатори опозицията вижда в подобни изрази риск от размиване на забраната за насилие срещу хора.

Правителството от своя страна отрича тези опасения и подчертава, че забраната за физическа принуда срещу лица остава в сила. Може да се предположи, че част от напрежението идва от стремежа на законодателя да опише с общи юридически понятия бързо променящите се технологии. Когато законът използва широки категории, за да не остарее още при приемането си, той често дава повод за спорове относно неговите граници.

Не е изключено спорните текстове в даден момент да бъдат подложени на проверка пред Федералния конституционен съд в Карлсруе. В германската политическа практика конституционният контрол е чест инструмент за оспорване на закони в сферата на сигурността и защитата на данните. Дали жалбите ще доведат до корекции или до потвърждение на текста, остава отворен въпрос.