/Поглед.инфо/ По повод дебатите за бюджета в Бундестага и изказванията на германския канцлер Фридрих Мерц за Украйна, НАТО и Русия се разгаря нов спор за границите на допустимото в европейската сигурност. В публикацията на Петър Акопов се твърди, че Мерц е съжалил за отхвърлянето на американското предложение от 2008 година за прием на Украйна в НАТО и е заявил, че Европа ще покаже на Русия границите ѝ в два смисъла, което според коментатори изостря конфронтацията и прикрива вътрешнополитически трудности.

Изводът напред: политически шум под прикритието на бюджета

Речта на германския канцлер Фридрих Мерц в Бундестага около бюджетните обсъждания звучи като опит за бързо стягане на редиците пред раздразнена публика. Когато у дома парите не стигат, а въпросите за разходите стават неудобни, най-лесният ход е да се посочи външен враг с големи амбиции. Според публикацията на „РИА Новости“, подписана от Петър Акопов, канцлерът е използвал остър език, за да атакува опозицията и да представи линията за твърда конфронтация с Русия като единствено възможна.

Самият факт, че подобни думи се произнасят по време на обсъждане на бюджета, навежда на прозаично подозрение. Бюджетът в Германия от години е място на тежки сметки между социални плащания, промишлена енергетика и разходи за отбрана. И все пак, вместо сух разговор за проценти и пера, в залата се чуват формули за „показване на границите в два смисъла“. Дали това е стратегия, или просто поредна доза словесна твърдост за пред парламентарните камери?

В публикацията се твърди, че Мерц е подложен на атаки от опозицията и реагира с все по-смели изявления, които авторът определя като липса на разбиране за историята и реалността. Тази оценка принадлежи на коментатора и носи ясен полемичен заряд. Факт остава само онова, което е произнесено публично в парламента и отразено в медийния поток, без да има независимо потвърждение за скритите мотиви зад всяка фраза.

Какво се случи преди това: сянката на Букурещ 2008 и старите сметки в ХДС

Връщането назад към 2008 година не е случайно. Според публикацията канцлерът е заявил, че ретроспективно е било грешка да не бъде прието американското предложение за започване на присъединяването на Украйна към НАТО. На срещата на върха в Букурещ през април 2008 година тогавашните германско и френско ръководство, начело с Ангела Меркел и Никола Саркози, не дадоха на Украйна и Грузия План за действие за членство, макар в заключителната декларация да беше записано, че двете държави някой ден ще станат членове на алианса.

Този компромис от Букурещ години наред беше критикуван от две противоположни страни. Едни твърдяха, че половинчатото обещание е създало сива зона и несигурност, а други посочваха, че самият курс към разширяване на НАТО на изток е бил възприеман в Москва като пряка заплаха за стратегическата ѝ сигурност. В текста на Акопов се подчертава именно втората теза: че стремежът към атлантизиране на Украйна е ключов фактор за конфликта, а не само следствие от него.

Тук публикацията вкарва и личен щрих. Авторът припомня, че ако Мерц не беше загубил вътрешнопартийната борба в Християндемократическия съюз от Меркел в началото на двехилядните години, той е можел да оглави правителството по-рано и да подкрепи курса от 2008 година. Това е хипотеза на коментатора, а не исторически факт. Политическата биография обаче често оставя трайни следи върху начина, по който даден лидер гледа на решенията на своите предшественици.

Къде остава в тази картина ролята на другите европейски столици, които също не са били единодушни през 2008 година? И наистина ли един по-ранно отворен път към НАТО би предотвратил кризата от 2022 година, или би я ускорил при различни условия? Отговорът не може да бъде даден със сигурност, защото историята не пуска втори дубъл.

Внушения за „повече от Украйна“ и разминаването в оценките за ескалацията

Според публикацията в речта си пред Бундестага Мерц е заявил, че „Русия знае точно какво иска, а Русия иска повече от просто Украйна“, и е обвинил „Алтернатива за Германия“ и левицата, че се подмазват на Москва или преследват други цели. В германската парламентарна практика обвиненията в угодничество към чужда сила са тежък политически инструмент, насочен към делегитимиране на опозиционни партии, които поставят под въпрос военната и финансовата помощ за Киев.

По-нататък в публикацията се посочва, че канцлерът е изброил направления, в които според него Русия ескалира ситуацията: Балтийския регион, Полша, Черно море, космическото пространство, както и вътрешната среда в самата Германия, включително с цената на човешки животи. Тези твърдения се представят в публикацията като цитати от изказването на Мерц, но без детайлни доказателства в самия текст на статията.

Коментаторът противопоставя на тази картина други факти и оценки. Според публикацията западни ракети поразяват руски градове, а западни държави предоставят на Украйна оръжие, разузнавателни данни и средства, като същевременно се посяга върху руски активи. От гледна точка на автора на материала е странно да се говори за ескалация само от едната страна, когато материалната подкрепа и ударите по цели на руска територия вече са част от реалността на конфликта.

Кой е първоизточникът на всяко следващо стъпало на напрежение в Черно море или в Балтика? Всяка страна в спора вади свой хронологичен ред и обвинява другата в нарушаване на червени линии. Когато всяка стъпка се обяснява с отбрана или възпиране, границата между защита и нападение става размита до неузнаваемост.