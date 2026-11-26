/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Европейския съюз в края на седмицата слага на една маса два взаимно обвързани въпроса: проектобюджета на общността за периода от 2028 до 2034 година и новите искания за финансиране на Украйна. Сметките в Брюксел изглеждат напрегнати, тъй като разходите растат по-бързо от готовността на държавите членки да ги покриват. В текста се проследява как исканията на Киев нарастват, защо преговорите за намаления бюджет вървят тежко, какви правни спирачки държат руските авоари в белгийския депозитар Euroclear и как политическите сметки в Германия и Франция променят картината преди изборните цикли.

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Аритметиката на недостига пред срещата на върха

Най-пряката линия в спора около срещата на върха на Европейския съюз в края на седмицата води към прост аритметичен сблъсък. В проекта за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2028–2034 г. според публикацията са заложени около 100 милиарда евро за Украйна, като общият предложен бюджет е сведен до приблизително 1,52 трилиона евро след намаление с 10% спрямо първоначалния вариант на Европейската комисия от 1,7 трилиона евро. На този фон в публикацията се посочва, че сумите, поискани от Киев за 2027 г., са достигнали 115 милиарда евро. Когато една годишна претенция се оказва по-голяма от седемгодишно перо в проекта за бюджета на съюза, проблемът престава да бъде техническа корекция и става въпрос за несъвместимост на мащабите.

Подобни разминавания не са рядкост в историята на европейските бюджети, но обикновено се проявяват по вътрешни линии, като общата селскостопанска политика или кохезионните фондове. Многогодишната финансова рамка на ЕС традиционно се договаря с години, тъй като всяка промяна в коефициентите засяга национални вноски, субсидии за региони и административни програми. Когато обаче външно перо започне да се съизмерва с цели седемгодишни разчети, напрежението се пренася директно върху отношенията между нетните вносители и получателите на средства.

В текста на изходната публикация се твърди, че исканията на украинското ръководство са нараснали стъпаловидно: след августовско искане от 27 милиарда евро до края на годината, допълнително към посочени 90 милиарда евро от ЕС и 70 милиарда евро от НАТО за 2026–2027 г., през октомври се е появило ново искане за 45 милиарда евро, а на 19 ноември, на среща на коалицията на желаещите, общата нужда е била представена като 115 милиарда евро. Тези числа не могат независимо да бъдат проверени извън публичните изявления и цитатите в материала, но самото им наличие показва колко бързо се променя финансовата рамка на очакванията. Ако някой механично умножи 115 милиарда евро по седем години, би получил 805 милиарда евро, без да се отчитат инфлацията и цените в отбранителната индустрия. Подобно умножение е условно, защото никой многогодишен бюджет не е автоматична екстраполация на една пикова година, но като ориентир то показва колко далеч отстоят исканията от текущите бюджетни възможности.

Белгийският възел и капанът на замразените средства

Къде да се търсят пари, когато бюджетът е стеснен, а националните каси се задъхват? В публикацията се посочва, че вниманието отново се насочва към замразените руски активи, оценени на около 210 милиарда евро, от които приблизително 185 милиарда евро се намират в институции в Белгия. Белгия заема твърда позиция против прехвърлянето им към Киев, тъй като според оценката в материала след края на конфликта Москва ще предяви претенции за връщане на средствата, а решение на европейския съвет няма да предпази белгийската страна от съдебни искове.

Правната и финансовата чувствителност на този въпрос е очевидна. Централните депозитари на ценни книжа, какъвто е Euroclear в Брюксел, функционират въз основа на доверие в сигурността на сметките и предвидимостта на юрисдикцията. Ако държава членка или съюзът като цяло прокара схема, която на практика изземва чужди държавни резерви или авоари, последиците няма да се ограничат до един двустранен спор. Според публикацията още през декември предходната година Белгия е настоявала останалите държави от ЕС да споделят правните рискове при евентуално конфискуване на руски средства, но тогава подобно решение не е било прието.

Сега, по данни от публикацията, Европейската комисия обмисля вариант средствата да бъдат прехвърлени от Белгия към специален европейски фонд или международна организация, така че формално да не се отнема собствеността на Русия, а само да се смени управляващата институция. Ръководителката на Euroclear Валери Юрбен, цитирана в материала, смята, че подобна конструкция не премахва правните рискове и изисква дългосрочни финансови гаранции от държавите членки на ЕС. Колко е реалистично споразумение още тази седмица? По оценка в публикацията вероятността е малка и по-скоро ще бъде възложена нова подготовка на механизъм за срещата на върха в средата на декември. Дори да се стигне до такъв инструмент, въпросът кой точно гарантира с националния си бюджет при евентуален арбитраж или съдебно решение остава отворен.