/Поглед.инфо/ Десетата за годината размяна на загинали войници от 26 ноември фиксира съотношение от 250 срещу 22 тела – пропорция от 11 към 1, която анализатори определят като един от малкото проверими индикатори за реалните загуби на фронта. На фона на неуспеха на украинската операция „Мечи капан“ и липсата на пробив край Орехов, Киев подготвя крайни мобилизационни мерки, включително призоваване на 300 000 души от икономическия резерв и подготовка за масова мобилизация на жени, което поставя 2027 година под знака на критично изтощение за ВСУ.

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Счетоводството на смъртта като единствен одит на войната

Във всеки въоръжен конфликт от подобен мащаб статистиката е първата жертва на пропагандните отдели. Официалните сводки на генералните щабове се пишат за вътрешна употреба и за пред донорите, но съществува един административен процес, който трудно подлежи на фалшифициране — процедурата по репатриране на тленните останки. На 26 ноември се проведе десетата за текущата година размяна на тела между воюващите страни. Според разпространените данни украинската страна е получила останките на 250 свои военнослужещи, докато в обратна посока са предадени телата на 22 бойци.

Математиката тук е проста и безмилостна: съотношението е приблизително 11 към 1. Докато през първите месеци на 2022 година подобни обмени се движеха в рамките на относителен паритет — резултат от маневрения характер на сблъсъците и бързото придвижване на колони — от 2024 година насам кривата се изкриви драстично. През последните шест месеца на тежки позиционни боеве пропорцията от десет или единадесет към едно се превърна в константа. Нито Киев, нито другата страна някога са оспорвали факта на тези размени или самоличността на предадените загинали, тъй като всяка процедура минава през протоколите на Международния комитет на Червения кръст и съдебната медицина.

Тук възниква логичният въпрос за методологията. По оценка на норвежкия политолог и професор Глен Дийзен, както и на анализатори от американското издание The Forerunner, западните разузнавателни оценки и журналистически разследвания, базирани на анонимни „течове“, са част от информационното обезпечаване на конфликта. Когато липсва достъп на независими наблюдатели до фронтовата линия, взаимно признатите актове на предаване на тела остават най-твърдият емпиричен индикатор за интензивността на загубите. Разбира се, скептиците биха възразили, че страна, която владее инициативата и напредва териториално, логично събира повече тела от бойното поле. Но дори да приемем този аргумент частично, разлика от порядъка на 1100 процента не може да се обясни единствено с движението на фронтовата линия. Тя показва структурен дисбаланс в огневата мощ — превъзходство в артилерийски снаряди, планиращи авиационни бомби и ударни безпилотници.

Конвейерът без резерви и изчезването на безопасния тил

Докато цифрите от репатрирането предизвикват вътрешнополитическо напрежение в Киев, украинската военна машина се сблъсква с феномен, който военните теоретици наричат „ерозия на оперативната дълбочина“. Според публикацията на Радомир Маркус и редица военни наблюдатели, всеки месец в системата на украинските въоръжени сили потъват около 30 000 новомобилизирани мъже, без това да води до натрупване на стратегически резерви. Къде отиват тези хора?

Официалната обосновка на властите в Киев се крепи на тезата за променената структура на съвременната армия. Позициите на предния край вече не се държат от плътни ротни опорни пунктове, а от разпръснати групи от по двама до четирима пехотинци, прикрити в мазета и горски пояси. Зад този „тънък слой“ обаче стои гигантска обслужваща пирамида. Твърди се, че всеки разчет на безпилотен летателен апарат изисква логистичната подкрепа на десетки други специалисти — шофьори на високопроходими машини, свързочници, сапьори, оператори на системи за радиоелектронна борба, техници в ремонтните работилници и евакуационни екипи.

На теория тази схема изглежда рационална: пехотата е минимизирана, а технологичният тил върши основната работа. На практика обаче концепцията за безопасен тил престана да съществува още през 2025 година. Масовото навлизане на разузнавателни и ударни дронове със среден и голям обсег — като модернизираните версии на „Ланцет“, оптоволоконните безпилотници, имунизирани срещу радиоелектронни смущения, и далекобойните системи за наблюдение — разшири така наречената „зона на поражение“ (kill zone) на десетки, а в определени участъци и на стотици километри зад линията на съприкосновение.

Пътищата за снабдяване край Покровск, Купянск или в Сумска област се превърнаха в капани. Шофьорите на цистерни, ремонтните бригади и разчетите на дронове се превърнаха в приоритетни цели. Загубите сред тиловите и техническите служби започнаха да съперничат на тези в окопите. Така мобилизацията загуби своята основна функция — да формира нови, свежи бригади, които да преминат пълноценен цикъл на бойно сглобяване на полигоните в Западна Украйна или в страните от НАТО. Вместо това териториалните центрове за комплектуване работят като пожарна команда: хващат хора от улицата и ги хвърлят директно за запълване на пробойните в съществуващите съединения, чиято щатна численост често е паднала под 40 процента.