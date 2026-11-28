/Поглед.инфо/ Регионален телевизионен репортаж от посещението на руски официални лица в авиационния завод в Комсомолск на Амур случайно показа на заден план корпус на лекия едномоторен изтребител Су-75, сглобяван в защитен грунд. Кадрите предизвикаха незабавна реакция сред западните OSINT анализатори и специализираните военни издания, които от години смятаха проекта за замразен. Според военни коментатори новата машина залага на трикратно по-ниска цена спрямо американския F-35, унификация със Су-57 и собствена металургия, но реалният ѝ първи полет остава отдалечен с близо две години заради тежките стендови изпитания.

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Случайният кадър край река Амур и сметките в Пентагона

Всяка сериозна разузнавателна пробойна в отбранителната индустрия обикновено изглежда като банална бюрократична грешка. Камерата на местна телевизия в Хабаровския край следи протоколната обиколка на вицепремиера и пълномощен представител на президента в Далекоизточния федерален окръг Олег Кожемяко и губернатора Дмитрий Демешин. Официалният повод за визитата в Комсомолския на Амур авиационен завод „Юрий Гагарин“ (КнААЗ) е проверката на подготовката за втория изпитателен полет на импортозаместения пътнически лайнер SJ-100. В официалните прессъобщения никъде не фигурира нито дума за бойна авиация. Само че на заден план, зад гърбовете на чиновниците в огромния монтажен цех, обективът улавя характерния ръбест силует на фюзелаж, покрит с жълто-зелен антикорозионен грунд.

За специалистите по разузнаване от открити източници (OSINT) като Масимо Франтарели и редакторите на издания като Army Recognition, Defense Blog и Aviacionline това изображение се оказва достатъчно, за да преобърне досегашните им оценки. От представянето на пълноразмерния макет на авиосалона МАКС-2021 в Жуковски до късната есен на 2026 година западната експертна общност разглеждаше програмата за лек тактически самолет (ЛТС) Су-75 като чисто пропаганден ход, лишен от реално финансиране и производствен капацитет. Скептицизмът имаше своите основания: първият полет беше обещан за 2023 година, после преместен за 2025 година, а в края на 2026 година машината все още не беше напуснала заводското хале. Появата на реална метална и композитна конструкция на стапелите в КнААЗ обаче потвърди публичните заявления на ръководителя на Обединената авиостроителна корпорация (ОАК) Вадим Бадеха, че проектът е преминал от фазата на дигиталното проектиране към физическо сглобяване на опитни образци.

Икономиката на едномоторния компромис

Истинската причина за нервността във Вашингтон и европейските столици не е в самото съществуване на още един прототип в Далечния изток, а в счетоводните таблици на световния оръжеен пазар. През последното десетилетие американската корпорация Lockheed Martin успя да наложи почти пълен монопол в сегмента на изтребителите от пето поколение чрез програмата F-35 Lightning II. Този монопол обаче се превърна в тежко финансово и политическо бреме за държавите купувачи. Базовата цена на един експортен F-35A надхвърля 80–100 милиона долара, а с включването на логистичния пакет, въоръжението и обучението договорите скачат двойно. Още по-сериозен проблем е експлоатационният разход: един летателен час на американската машина струва десетки хиляди долари, а софтуерната система за логистика и поддръжка (ALIS и нейният наследник ODIN) на практика държи всеки съюзнически самолет на къса каишка от сървърите в Тексас. Без цифрово разрешение от Пентагона нито една чужда държава не може да използва пълноценно придобитите изтребители в самостоятелна военна операция.

Руската конструкторска школа, исторически привързана към тежките двумоторни платформи като Су-27, Су-30, Су-35 и Су-57, предприе радикален завой с разработката на Су-75. Последното масово производство на едномоторен боен самолет в СССР приключи още през 80-те години с МиГ-23 и МиГ-27. Връщането към еднодвигателната схема не е продиктувано от романтика, а от хладна индустриална калкулация. По оценки на военни анализатори прогнозната цена на Су-75 се движи в диапазона между 25 и 30 милиона долара — сума, която е три пъти по-ниска от тази на американския конкурент и дори по-ниска от цената на много съвременни изтребители от четвърто поколение като френския Rafale или шведския Gripen.

Технологичната дисекция: какво крие корпусът в грунд