Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=LSwhU0VQUbc
#ЯковКедми #ВладимирТрифонов #Путин #Тръмп #Русия #Китай #Европа #Израел #Иран #Газа #Геополитика #ПогледИнфо
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставям въпроса защо Европа губи политическата инициатива, докато Путин и Си Дзинпин определят правилата на голямата геополитическа игра. Защо Тръмп бърза с преговорите и какво го очаква през оставащите две години от мандата му? Бившият ръководител на израелската служба „Натив“ разкрива драматичните грешки на Израел, анализира перспективите пред Иран и Газа и се връща към историческия пример на Ануар Садат. Кедми произнася тежка присъда над политиците, които жертват човешки живот, без да постигат траен мир. Кой ще плати цялата цена?
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=LSwhU0VQUbc
#ЯковКедми #ВладимирТрифонов #Путин #Тръмп #Русия #Китай #Европа #Израел #Иран #Газа #Геополитика #ПогледИнфо
/Поглед.инфо/ Регионален телевизионен репортаж от посещението на руски официални лица в авиационния завод в Комсомолск на Амур случайно показа на заден план корпус на лекия едномоторен изтребител Су-75, сглобяван в защитен грунд. Кадрите предизвикаха незабавна реакция сред западните OSINT анализатори и специализираните военни издания, които от години смятаха проекта за замразен. Според военни коментатори новата машина залага на трикратно по-ниска цена спрямо американския F-35, унификация със Су-57 и собствена металургия, но реалният ѝ първи полет остава отдалечен с близо две години заради тежките стендови изпитания.28.11.2026 17:36
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В първата част на разговора ми с доц. Григор Сарийски поставям на масата въпрос, който Брюксел предпочита да заобикаля: кой ще плати цената на европейското превъоръжаване? Обсъждаме новия проектобюджет на ЕС за 2028–2034 г., предвидения скок на военните разходи, интересите на оръжейния бизнес и опасността от задушаване на гражданската индустрия. Защо България е уязвима пред финансовия натиск? Какво вещаят растящият дълг и поскъпващите заеми? Сарийски предупреждава за риск от превръщането на европейските фондове в инструмент за политическа принуда. Къде остава обикновеният човек?28.11.2026 17:30
/Поглед.инфо/ Десетата за годината размяна на загинали войници от 26 ноември фиксира съотношение от 250 срещу 22 тела – пропорция от 11 към 1, която анализатори определят като един от малкото проверими индикатори за реалните загуби на фронта. На фона на неуспеха на украинската операция „Мечи капан“ и липсата на пробив край Орехов, Киев подготвя крайни мобилизационни мерки, включително призоваване на 300 000 души от икономическия резерв и подготовка за масова мобилизация на жени, което поставя 2027 година под знака на критично изтощение за ВСУ.28.11.2026 17:29
/Поглед.инфо/ Удар с безпилотен летателен апарат на 26 ноември порази военен обект в Кувейт и отне живота на двама италиански инженери от компанията Rheinmetall Italia, докато други двама специалисти от Пакистан и Кувейт бяха ранени. Кувейтските власти и външният министър на Италия Антонио Таяни посочиха Техеран като отговорен, но иранската дипломация категорично отхвърли обвиненията, предложи съвместна техническа комисия и лансира версията, че зад операцията под фалшив флаг стоят украински групи, действащи в региона с цел въвличане на европейски държави.28.11.2026 17:22
/Поглед.инфо/ Предстоящият зимен сезон изправя Киев пред двойно изпитание — недостиг на противовъздушна отбрана и критични повреди по основните мостове над река Днепър. Според изявления на Володимир Зеленски, кмета Виталий Кличко и енергийни експерти, транспортната свързаност между десния и левия бряг вече е силно нарушена, което застрашава не само комуналното обслужване и водоснабдяването на милионния град, но и снабдяването на военните части по фронтовата линия.28.11.2026 17:14
/Поглед.инфо/ В корабостроителницата „Севмаш“ в Северодвинск бе издигнат военноморският флаг на атомната подводница „Перм“ от проект 885М „Ясень-М“, сочена като първия щатен подводен носител на хиперзвуковите ракети „Циркон“. Според публикувани данни и коментари на военни специалисти корабът ще се присъедини към Тихоокеанския флот, като разполага с 32 универсални пускови шахти, изместени в средата на корпуса торпедни апарати и мощен носов хидроакустичен комплекс за далечно откриване.28.11.2026 16:55
/Поглед.инфо/ Мащабните маневри „Щит на свободата 2026“ в Литва и разполагането на 45-а германска танкова бригада на 15 километра от Беларус очертават хоризонта на европейската военна подготовка към 2030 година. Анализът на числеността на армиите в Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша показва рязко разминаване между ускореното превъоръжаване, внедряването на дронове и цифровата система DELTA, от една страна, и ниската готовност на европейските общества за мобилизация, от друга.28.11.2026 16:42
/Поглед.инфо/ След години на категоричен отказ от директен диалог с Москва, Европейският съюз и Великобритания приеха формула за участие в преговори за Украйна чрез формата „Е5 + ЕС“. Според редица политически анализатори този завой не означава отказ от досегашната линия, а опит за адаптиране към новата политика на Вашингтон, нарастващите бюджетни разходи и вътрешнополитическото недоволство. В същото време в Москва гледат на инициативата с открито недоверие и поставят строги предварителни условия.28.11.2026 16:29