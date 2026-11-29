/Поглед.инфо/ Над 150 квадратни километра в района на Александровското и Очеретинското направление преминаха в режим на руски огневи контрол без класически фронтални атаки, твърдят военни наблюдатели и независими картографи. Чрез фиброоптични дронове, авиобомби с модули за планиране и изолиране на тиловите пътища на 20 километра дълбочина, групировката „Център“ принуждава украинските гарнизони да изоставят позициите си към Днепропетровска област още преди появата на щурмови пехотни групи.

По публикации в чужди медии и анализи на военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Картографската аномалия на есента: 150 квадратни километра без фронтален щурм

През последните две седмици на ноември 2026 година военните карти в граничната полоса между Донецка и Днепропетровска област започнаха да променят цвета си по начин, който обърква дори опитните щабни офицери в Киев. Вместо познатите тесни стрелки на танкови клинове или кървави градски боеве за всяка панелна сграда — сценарий, който определяше войната от Мариупол и Бахмут до Авдеевка и Покровск — независимите картографски платформи очертаха обширно „сиво-розово“ петно с площ около 150 квадратни километра. По данни на военни наблюдатели, които все още нямат официално потвърждение от украинския Генерален щаб, подразделенията на групировката сили „Център“ са изтласкали украинските части от населените места Весна, Новоявленка, Благодат и Роганско, овладели са половината от Сергеевка и са влезли в село Кривой Рог.

Тук веднага се налага едно техническо уточнение, което прибързаните коментатори често пропускат или умишлено размиват. Става дума за малкото населено място Кривой Рог в донецко-днепропетровското пограничие, а не за едноименния индустриален мегаполис и роден град на Володимир Зеленски, разположен на повече от стотина километра на запад отвъд река Днепър. Подобно съвпадение на топонимите в Украйна и Русия редовно ражда сензационни заглавия без покритие, но и без географски хиперболи картината на терен изглежда достатъчно тревожна за украинското командване.

Официалните сводки на Министерството на отбраната в Москва остават необичайно сдържани. В тях се споменава само за поразяване на жива сила и техника край Андреевка, Новопавловка, Старорайское и Курицино в Донецка област, както и при Райполе — село, което административно вече принадлежи към Днепропетровска област. Разминаването между сухите комюникета на щаба и динамиката на независимите карти не е случайност, нито информационна грешка. То отразява фундаментална промяна в начина, по който се води войната в края на 2026 година.

Логистичното удушаване на 20 километра зад нулевата линия

Ако през 2023 и 2024 година съдбата на един батальонен район за отбрана се решаваше в самия окоп — чрез артилерийски вал и щурмова пехота — днес битката се печели или губи на 15 до 20 километра в тила. Според оценките на украинския военен блогър и полеви наблюдател с позивна „Мучной“, чиито сводки често се цитират заради безпощадната им точност, основният проблем в зоната на отговорност на групировката „Център“ вече не е натискът по предния край. Проблемът е, че всички асфалтови и черни пътища на десетки километри навътре в украинския тил са превърнати в зона на гарантирано унищожение.

Механизмът на това тилово задушаване е прост, евтин и брутално ефективен. Вместо да хвърлят бронирани колони по минирани полета, руските разузнавателни и безпилотни разчети налагат денонощен контрол върху логистичните артерии. По банкетите на шосетата, край разрушени мостове и в крайпътните лесополоси кацат десетки FPV дронове в режим на изчакване — така наречените „ждуни“. С изключени двигатели те почти не хабят батерия и могат да престоят в засада с часове, оставайки невидими за радиоелектронното разузнаване, тъй като не излъчват никакъв сигнал.

В мига, в който по пътя се появи пикап с боеприпаси, цистерна с гориво, бронирана машина за ротация или медицински автомобил за евакуация на ранени, операторът активира апарата от километри разстояние. При положение че всяко движение на колесна или верижна техника се превръща в самоубийствена мисия, предните украински опорни пунктове се озовават в оперативна изолация, без да са физически обкръжени от пехота. Гарнизон, който три дни не получава вода, батерии за радиостанциите, мини за минохвъргачките и възможност да изнесе тежко ранените си, губи боеспособност сам. Войниците или напускат позициите нощем пеша през откритите ниви — където отново попадат под термовизионните камери на безпилотниците — или остават в мазетата до пристигането на първата руска разузнавателна двойка.