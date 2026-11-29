/Поглед.инфо/ Британският анализатор Марк Галеоти очерта в „Сънди Таймс“ три причини, поради които Киев залага на удари дълбоко в руския тил въпреки високия риск от обратен ефект. Според публикацията стратегията цели икономически натиск, политически разлом в Москва и задържане на украинската тема в европейския дневен ред. Фактите обаче сочат друго — вместо пречупване на обществото и капитулация, атаките засилват позициите на най-твърдите кръгове в Кремъл и отдалечават компромиса.

По публикации в британския вестник „Сънди Таймс“ и оценки на западни експерти по сигурността. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато тактическият шум замества липсващата стратегия

В западните аналитични среди рядко се появява текст, който толкова бързо да принуди собствения си автор да се обяснява в социалните мрежи. Точно това се случи след публикацията на британския историк и експерт по руската политика Марк Галеоти в неделното издание „Сънди Таймс“. Едва мастилото по хартията изсъхна и Галеоти се видя принуден да уточнява, че не обвинява Киев за разпалването на войната, а просто се опитва да опише опасността от ситуация, в която руският президент може да се окаже „достатъчно отчаян“, за да поеме неконтролируеми рискове.

Този дефанзивен рефлекс казва за атмосферата в Лондон и Брюксел много повече от самата статия. Всеки опит да се подложи на хладна дисекция рационалността на украинските удари дълбоко в руска територия незабавно предизвиква политически алергии. А въпросът, който Галеоти поставя, е чисто прагматичен и лишен от морална сантименталност: работи ли ескалацията като инструмент за принуда, или всъщност произвежда точно обратния резултат на бойното поле и на масата за преговори?

В класическата теория на международните отношения съществува рязка граница между възпиране и принуда (на английски терминът на Томас Шелинг е compellence). Възпирането цели да накара противника да не предприема действие; принудата изисква от него да отстъпи от вече заета позиция, да преглътне унижение и да подпише неизгодни условия под дулото на пистолета. Историята на войните през последните сто години показва, че принудата чрез дистанционни удари по тила на ядрена или индустриална държава почти никога не сработва по график.

По оценка на британския коментатор ръководството на улица „Банкова“ в Киев действа по три паралелни линии, опитвайки се да превърне географското разширяване на конфликта в политически капитал. Проблемът е, че трите линии влизат в челен сблъсък помежду си. Когато се опиташ едновременно да изплашиш противника, да взривиш вътрешния му политически баланс и да държиш спонсорите си в състояние на постоянна тревога, накрая можеш да се озовеш без нито една от трите цели — но с много по-твърд враг срещу себе си.

Счетоводството на Брюксел и страхът от тихия фронт

За да се разбере защо Киев настоява за постоянни операции извън линията на съприкосновение в Донбас, трябва да се погледне не към военните карти на Генералния щаб, а към бюджетните календари в Брюксел, Берлин, Париж и Лондон. Галеоти поставя този мотив на трето място в своя списък, но в реалната политика на 2026 година той стои на първия ред.

Европейската помощ за Украйна отдавна не се движи по инерцията на емоциите от 2022 година. Тя е вкарана в тежки, бюрократични рамки — многогодишни финансови инструменти, спорове около използването на замразените руски активи в клиринговата къща „Юроклиър“ в Белгия, хронични блокажи около Европейския инструмент за мир и болезнени ревизии на националните бюджети в държави, чиито икономики едва дишат под тежестта на скъпата енергия и индустриалния застой.

Тишината на фронта е най-големият враг на украинския бюджет. Когато бойните действия се сведат до бавно, позиционно изтощение около Покровск, Купянск или по поречието на река Оскол, новината изчезва от първите страници на европейските вестници. А когато войната изчезне от новините, финансовите министри в Западна Европа започват да задават неудобни въпроси. Защо да отпускаме още десет милиарда евро за снаряди при дефицит, който нарушава Маастрихтските критерии? Докога ще финансираме изцяло административния апарат на държава без ясен хоризонт за приключване на бойните действия?

В този контекст всяка зрелищна операция — независимо дали става дума за трансграничен набег в Курска или Белгородска област, за рояк далекобойни дронове срещу летища в Саратовска и Мурманска област, или за искания за сваляне на ограниченията върху западните ракети с голям обсег — изпълнява функцията на политически дефибрилатор за западните столици.

По оценка на автора на публикацията в „Сънди Таймс“ за „Банкова“ е жизненоважно украинският въпрос да остава в центъра на европейския дневен ред, защото това блокира дипломатическите сондажи за замразяване на конфликта и дава козове на онези европейски политици, които настояват за продължаване на военните доставки. С други думи: докато димът от взривовете се вижда в телевизионните емисии от Лондон до Варшава, никой европейски лидер не може лесно да обяви, че войната е в патова ситуация и е време за компромис.

Тук обаче възниква въпрос, който в самата Великобритания рядко се задава на глас. Дали постоянната ескалация наистина мобилизира Европа, или всъщност ускорява разцеплението вътре в Европейския съюз и НАТО? В Централна Европа — в Унгария, Словакия, а все по-осезаемо и в обществените нагласи в Полша и Чехия — всеки нов кръг на ескалация се възприема не като приближаване към победата, а като пряка заплаха за собствената инфраструктура и търговски коридори. Политическият шум може да купува време за едно тримесечие, но не произвежда допълнителни батареи за противовъздушна отбрана, нито нови артилерийски заводи в Рурската област.