/Поглед.инфо/ Москва поставя твърдо условие пред Брюксел, Лондон и Париж за включването им в преговорите за Украйна. Според изявления на говорителя на Кремъл в Минск европейските столици саботират уреждането с планове за изпращане на военни контингенти и опити да запазят първопричините за конфликта. Докато прекият диалог със САЩ продължава, Европа рискува да остане извън масата на големите решения, ако не изясни публично своята позиция за общоевропейската сигурност.

По публикации в международни информационни агенции и официални дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Минският ултиматум и геометрията на празната маса

Европа настоява да седне на масата за преговори, но едновременно с това подготвя военни контингенти за влизане в Украйна. Точно в това противоречие се прицели прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по време на изявлението си в Минск на 29 ноември пред беларуската медия News.by.

Според разпространените от пресцентъра формулировки в Москва смятат, че европейските столици не търсят изход от кризата, а се стремят да консервират самите причини, породили въоръжения сблъсък. Твърди се, че подобна линия на поведение обезсмисля самото разширяване на дипломатическите формати.

В дипломатическите среди в Източна Европа от месеци се коментира съществуването на затворен тристранен канал между Вашингтон, Москва и Киев. По неофициални данни, които не са публично потвърдени в пълния им обем, именно в този триъгълник се обсъждат параметрите на евентуално прекратяване на огъня.

Париж, Лондон и Берлин от своя страна настояват за трансформиране на механизма в четиристранен формат с пряко европейско участие. Песков обаче описа тази амбиция с подчертан скептицизъм — според неговата интерпретация европейците искат да влязат в преговорите, без да се отказват от политиката на натиск и военна подкрепа.

Любопитен детайл е мястото на изявлението. Минск отдавна не е просто съюзническа столица за Кремъл, а символичен маркер за провалените споразумения от 2014 и 2015 година (Минск-1 и Минск-2), подписани с гаранциите на Франция и Германия, за които по-късно бивши европейски лидери признаха, че са служили за печелене на време.

Миналата седмица Владимир Путин обяви, че по дипломатически канали до европейските столици е изпратена покана техни представители да пристигнат в Москва и да изяснят позициите си. До този момент липсва официално потвърждение от Брюксел или от отделни държави членки на ЕС дали подобна визита изобщо се обмисля, или поканата ще остане без отговор в бюрократичните папки на Европейската служба за външна дейност.

„Първопричините“ като код за демонтаж на следвоенната архитектура

Когато в официалната риторика на Кремъл се използва терминът „първопричини за конфликта“, западните коментатори често го отхвърлят като пропагандна формула. Зад тази дума обаче стоят напълно конкретни правни, военни и териториални искания, фиксирани още в руските проектодоговори от декември 2021 година.

На първо място това е въпросът за разширяването на НАТО и инфраструктурата на алианса по източния фланг. За Москва проблемът не се изчерпва с формалното членство на Украйна — в руските военни документи като директна заплаха се посочват противоракетните бази Aegis Ashore в Девеселу (Румъния) и Реджиково (Полша), както и двустранните споразумения за сигурност, които Киев подписа с над двадесет западни държави през 2024 и 2025 година.

Вторият пласт засяга вътрешното законодателство на Украйна. От гледна точка на руските преговарящи устойчив мир е невъзможен без отмяна на конституционните поправки от февруари 2019 година, закрепващи курса към евроатлантическа интеграция, както и без преразглеждане на законите за държавния език и статута на Украинската православна църква.

Тук възниква фундаментален сблъсък на логиките. Докато в Брюксел и Париж мирът се мисли като замразяване на фронтовата линия по модела на 38-ия паралел на Корейския полуостров — с последващо въоръжаване на украинската армия като възпиращ фактор — в Москва подобен сценарий се разглежда единствено като оперативна пауза преди следващ кръг на войната.

По оценка на военни анализатори именно това разминаване обяснява защо споменаването на европейски войски предизвиква толкова остра реакция. За Кремъл влизането на западни подразделения в Украйна след края на боевете означава институционализиране на същото военно присъствие, заради което през февруари 2022 година беше започната операцията — само че този път под прикритието на мирно споразумение.

Дали обаче самата Москва е готова да формулира публично компромисен праг за тези „първопричини“? В изявленията от 29 ноември отговор на този въпрос няма — топката умишлено е оставена в полето на европейските правителства.