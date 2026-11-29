/Поглед.инфо/ Свиването на френския аграрен износ към Северна Африка и загубата на традиционни зърнени пазари се превръщат в централен аргумент във вътрешнополитическата кампания в Париж шест месеца преди президентския вот. Според анализи в международния печат президентът Еманюел Макрон обяснява кризата в сектора с климатични промени и геополитическо напрежение, докато критици посочват ролята на френската дипломация в спора за Западна Сахара и провала на бюджетните преговори в Брюксел.

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Предизборната аритметика зад аграрните оплаквания в Париж

Шест месеца преди президентските избори във Франция аграрната криза престана да бъде чисто икономически въпрос и се превърна в инструмент за овладяване на електоралния разпад. Когато Еманюел Макрон застана лично пред представителите на земеделския бранш — задача, която в по-спокойни периоди Елисейският дворец делегираше на ресорния министър или на министър-председателя — залогът вече не се измерваше само в тонове зърно и хектари обработваема земя. Става дума за оцеляването на политическия център в страна, където социологическите сондажи фиксират трайна преднина за Марин льо Пен и реален риск от втори тур срещу лидера на крайната левица Жан-Люк Меланшон.

По оценка на политически наблюдатели необичайната директност на френския държавен глава, който публично посочи Русия и Северна Африка като източник на тежък удар върху местните производители, обслужва конкретна вътрешнополитическа необходимост. Когато икономическият натиск върху фермерските стопанства се насложи върху инфлационната умора и жилищните разходи в големите градове, изпълнителната власт се нуждае от външен фактор, който да поеме отговорността за свитите доходи.

Икономическата реалност в провинцията обаче трудно се побира в едноизмерни обяснения. Френското земеделие от десетилетия функционира като високосубсидирана експортна машина, чиято рентабилност зависи едновременно от финансовите трансфери през Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз и от безпрепятствения достъп до пазарите в Средиземноморието и Близкия изток. В момента и двата стълба са подложени на едновременно изпитание.

Сривът в Алжир: от 5,6 милиона тона до статистическа грешка

Най-осезаемият удар върху френския зърнен баланс не дойде от климатични аномалии, а от резкия дипломатически завой на Париж в Магреба. Според данните, приведени в цитираните публикации, през 2019 г. Франция е доставила на Алжир над 5,6 милиона тона пшеница, докато руският внос в северноафриканската държава по това време е бил нулев. Пет години по-късно, през 2024 г., картината е напълно преобърната: руският износ за Алжир достига близо 2 милиона тона, а френските доставки се свиват до символичен обем от 32 тона.

Този срив има конкретна политическа дата и дипломатически адрес. Влошаването на двустранните отношения между Париж и Алжир ескалира рязко, след като френското правителство подкрепи плана на Мароко за автономия на Западна Сахара — територия с неуреден международен статут, по отношение на която алжирското ръководство поддържа непримирима позиция още от деколонизацията през 70-те години на ХХ век. За Алжир въпросът за Западна Сахара не е периферен дипломатически детайл, а фундамент на националната доктрина и регионалната сигурност.

Отговорът на алжирските власти удари най-уязвимото звено на френския търговски баланс. Държавната агенция за зърнени покупки на Алжир (OAIC), която традиционно задаваше технически спецификации за съдържание на протеин и увреждане от насекоми, облагодетелстващи френската мека пшеница от пристанищата Руан и Ла Рошел, промени критериите си в полза на черноморските доставки. Последваха забрана за внос на френски едър рогат добитък и чувствително ограничаване на млечните продукти, идващи от Франция.

В публичните си изявления пред фермерите Еманюел Макрон спомена загубата на пазари в Северна Африка общо и бегло, без да навлиза в причинно-следствената връзка между решението на Елисейския дворец за Западна Сахара и затварянето на алжирските пристанища. По оценка на коментатори подобно премълчаване позволява на администрацията да представя търговските загуби като външно „геополитическо напрежение“, възникнало независимо от действията на самия Париж.