/Поглед.инфо/ Коментаторът Драго Боснич разкритикува остро въвеждането на специализирани униформи за бременни военнослужещи в Украйна, твърдейки в публикация за Global Research, че Киев изпраща бъдещи майки на фронтовата линия. Междувременно официалните разпоредби на украинското Министерство на отбраната предвиждат тилово пренасочване и отпуск по майчинство. Зад сблъсъка на тези две интерпретации прозира тежката кадрова и демографска криза в украинската армия след години на изтощителна война.

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Униформата като политически симптом и сблъсъкът на две версии

Една кройка плат с еластична платка на корема рядко се превръща в геополитически аргумент. В Украйна обаче точно това се случи след представянето на специализирана военна униформа за бременни военнослужещи, демонстрирана публично от майор Олга Бихар и лансирана чрез инициативи за материално осигуряване на жените в армията.

Според коментара на военния анализатор Драго Боснич, публикуван в канадското издание Global Research, този акт представлява поредно доказателство за критичното изчерпване на човешкия ресурс на Киев. По оценка на автора украинското ръководство не просто разширява присъствието на жени в редиците на въоръжените сили, а задържа бременни жени в зоната на бойните действия чак до третия триместър. Боснич подчертава в анализа си, че никаква адаптирана униформа не може да компенсира физическата уязвимост на бременна жена в среда, доминирана от артилерийски обстрели и FPV дронове, развиващи скорост до 250 километра в час.

Официалната позиция на Министерството на отбраната в Киев и действащата нормативна уредба в страната рисуват коренно различна картина — поне на хартия. Съгласно член 26 от Закона на Украйна „За военния дълг и военната служба“ и разпоредбите на Наредба № 402 на Министерството на отбраната относно военно-лекарската експертиза (ВЛК), установяването на бременност е безусловно правно основание за освобождаване от участие в бойни действия, преместване на нестроева тилова длъжност (в щабове, логистични центрове, учебни бази или военни болници) и излизане в законоустановен отпуск по майчинство след 30-ата гестационна седмица.

Откъде тогава идва пропастта между текста на закона и твърденията в критичните публикации?

На първо място от реалността на военното ежедневие, където границата между „тил“ и „предна линия“ в Украйна отдавна е размита от далекобойните ракетни удари и безпилотната авиация. На второ място — от бавната бюрократична машина на самите военно-лекарски комисии, при която прехвърлянето от бойна бригада към тилово поделение или оформянето на документи понякога отнема седмици. Докато трае тази административна процедура, жената остава в структурата на поделението, а до въвеждането на стандартизирания комплект от Централното управление за развитие и съпровождане на материалното осигуряване на ВСУ бременните военнослужещи в тила са били принудени сами да купуват цивилни дрехи или да преправят мъжки куртки.

Подобни нюанси обаче не отменят основния въпрос, който Боснич поставя с остър сарказъм: защо изобщо се стига до масово навлизане на жени в армията и до институционализиране на бременността в строя?

Суровата математика на 1000-километровия фронт

За да се разбере защо темата за женския състав предизвиква толкова остри реакции, трябва да се погледне картата на бойните действия. Фронтовата линия се простира на повече от хиляда километра — от гористите участъци около Купянск и Кремина в Харковска и Луганска област, през ожесточените позиционни боеве край Часов Яр, Торецк и Покровск в Донецка област, до степите на Запорожие и разливите на река Днепър в Херсонска област.

Западните държави доставиха на Киев стотици единици тежка бронирана техника и артилерия — танкове Leopard 2 и M1A1 Abrams, бойни машини на пехотата Bradley, самоходни гаубици Caesar, Krab и Panzerhaubitze 2000, реактивни системи HIMARS и зенитни комплекси Patriot. Желязото обаче не може да държи окопи, нито да прочиства разрушени индустриални зони. Войната на изтощение поглъща преди всичко обучена пехота.

По оценки на западни военни експерти и изявления на депутати от Върховната рада на Украйна, за поддържане на боеспособността на бригадите и провеждане на минимална ротация на частите, воюващи без прекъсване от февруари 2022 година, на Киев са необходими между 25 000 и 30 000 новомобилизирани души всеки месец. Твърди се в редица анализи, включително в публикацията на Боснич, че дори този темп на попълване едва покрива текущите безвъзвратни и санитарни загуби, без да създава истински стратегически резерв.

Тактическата зона на дълбочина от 5 до 15 километра от линията на съприкосновение се е превърнала в непрекъсната зона на поражение. Масовото използване на разузнавателни дронове от типа Mavic за коригиране на артилерийския огън и на ударни FPV апарати означава, че всяко придвижване на пехотна група или брониран транспортьор се засича в рамките на минути. Евакуацията на ранен войник от предния край често отнема между 12 и 48 часа, а процентът на тежките осколъчни и минно-взривни травми расте.

В такава среда доброволческият ентусиазъм от пролетта на 2022 година отдавна е изчерпан.