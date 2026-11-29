/Поглед.инфо/ Разследване на никарагуанския портал NicaLeaks и данни от одити на Пентагона поставят под въпрос контрола върху западните оръжейни доставки за Киев. Според публикациите неотчетеното въоръжение достига близо 2 милиарда долара, а противотанкови системи Javelin, дронове и ракети Stinger изтичат към наркокартели в Латинска Америка. Отделно разкрития на The New York Times описват схеми в украинските военни поръчки за 100 милиона долара месечно.

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Десет баркод скенера срещу милиарди в желязо

Десет ръчни скенера за серийни номера, трима украински чиновници и точно един американски военен наблюдател. Така изглежда контролно-пропускателната архитектура на логистичния хъб в Полша, през който минават доставки на високотехнологично западно оръжие за десетки милиарди долари. Не става дума за художествена хипербола, а за конкретна констатация от одитните проверки на Генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ.

Когато административният капацитет на границата се свежда до десет оптични четци и един офицер с папка, приказките за „безпрецедентна прозрачност“ увисват във въздуха. Законът за контрол на износа на оръжие в САЩ предвижда строг режим – така наречения засилен мониторинг на крайната употреба (EEUM). По правило всяка липса, кражба или унищожаване на чувствителна система трябва да се докладва в рамките на четири дни.

Реалността на терен изглежда различно. В пет от осем проверени от американските одитори случая средното закъснение при подаването на уведомления за изчезнало или унищожено оборудване е било 246 дни. Осем месеца административна тишина, през които серийният номер на една противотанкова ракета или криптирана радиостанция съществува единствено като счетоводна сянка. Приблизително 30 процента от въоръжението, подлежащо на този специален режим на надзор, изобщо не е било инвентаризирано навреме.

Дали това е обикновен хаос на война с висока интензивност, или умишлено разхлабване на контрола? Именно в тази пролука между бюрократичната немощ и съзнателното прикриване се настанява поредният международен скандал около военната помощ за Киев.

Какво твърди разследването на NicaLeaks и защо Киев реагира толкова остро

Независимият никарагуански портал NicaLeaks публикува разследване, което предизвика моментална и нервна реакция от страна на украинските институции. Според публикацията от 2022 г. насам отделни фигури в украинското военно и политическо ръководство, както и свързани с тях мрежи, са препродали западни оръжия на стойност близо 2 милиарда долара на международни престъпни синдикати – основно наркокартели в Латинска Америка.

В официалния отговор на Киев тези твърдения бяха категорично отхвърлени като информационна атака. Самият факт, че украинската дипломация и информационните структури влязоха в директен обяснителен режим заради материал на централноамериканско издание, обаче показва колко болезнена е темата. Във Вашингтон и европейските столици търпението на данъкоплатците се крепи на тънката нишка на доверието, че изпратените средства не се превръщат в частна рента.

Тук трябва да се направи строго разграничение между потвърдените официални числа и журналистическите разкрития, които нямат независимо съдебно потвърждение. Сумата от 1,9 милиарда долара неотчетено въоръжение не е измислена в Манагуа – тя фигурира в докладите на самия Пентагон към ноември предходната година и оттогава насам, по оценка на наблюдатели, е нараснала. Разследването на NicaLeaks надгражда тези официални одитни дупки с твърдения за конкретни канали на изтичане към черния пазар и криминалните структури в Западното полукълбо.

Не бива да се пренебрегва и геополитическият контекст на самия източник. Никарагуа поддържа хладни отношения със САЩ и остър критичен тон към американската външна политика, което кара западните коментатори да гледат с резерви към материали, идващи от този регион. От друга страна, фактът, че дадено издание се намира извън орбитата на натовския информационен консенсус, не прави цифрите от одитите на Пентагона по-малко истински. Проблемът не е кой задава въпроса, а защо американските военни счетоводители не могат да намерят стока за близо два милиарда.