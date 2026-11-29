/Поглед.инфо/ 28-ото издание на Китайското изложение за високи технологии приключи в събота в Шънджън, провинция Гуандун, с договорени сделки на стойност над 175 млрд. юана (около 26 млрд. долара).

Събитието привлече над 480 000 посещения на професионални посетители, включително повече от 45 000 от чужбина. В него участваха 1365 делегации на купувачи, а бяха подписани споразумения за над 570 проекта в областта на доставките, инвестициите и финансирането. В рамките на тридневното изложение се представиха над 5000 изложители от повече от 120 държави и региона. Експозиционната площ достигна 400 000 кв. м, разпределени в 22 специализирани зони. Бяха представени над 100 нови технологии и продукта, а съпътстващата програма включваше повече от 200 форума, презентации и индустриални срещи.

Над 20 държави изпратиха специални делегации, сред които Русия, Бразилия, Аржентина, Южна Корея и Сингапур.