За разлика от досега откриваните отделни фрагменти, добре запазеният череп предоставя нови данни за миграцията и еволюцията на мамутите в Евразия. Според учените находката ще позволи пряко сравнение между черепи от Източна Азия и Западна Европа от един и същ еволюционен период. Предстоят реставрация, триизмерно сканиране и допълнителни мултидисциплинарни изследвания за възстановяване на праисторическата екологична история на платото.
Китай откри за първи път напълно запазен череп на южен мамут
/Поглед.инфо/ Китайски учени откриха първия в страната напълно запазен вкаменен череп на южен мамут в басейна Гунхъ. Фосилът, открит през август от екип на Геоложкия институт за проучвания на провинция Цинхай, е с дължина 75 см и ширина 70 см и е запазен заедно с бивните. Специалисти от Института по палеонтология на гръбначните животни и палеоантропология към Китайската академия на науките потвърдиха, че находката е на възраст между 1,3 и 2 млн. години.
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