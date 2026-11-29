/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми със Саймон Ципис поставяме един тревожен въпрос: кой ще управлява бъдещето – държавите, технологичните корпорации или самият изкуствен интелект? Обсъждаме предупреждението на Путин за цифровия суверенитет, съперничеството между САЩ и Китай, новото геополитическо значение на Арктика и опасността Европа да изпадне в технологична зависимост. Ципис очертава смразяваща перспектива за войните на бъдещето. Ще запази ли човечеството крайното право да решава съдбата си, или ще го отстъпи на алгоритмите? А кой ще носи отговорност за решенията на машините?

29.11.2026 14:50