Независимо от промените във вътрешнополитическата обстановка на острова, основната посока на развитие на отношенията няма да се промени, както и не може да се промени общата историческа тенденция към обединение на страната.
Пекин ще продължи да се придържа към принципа за единен Китай и Консенсуса от 1992 г., както и да задълбочава обмена и сътрудничеството с Тайван с цел постигане на общо развитие. Китай ще се противопоставя на сепаратистките сили, подкрепящи „независимостта на Тайван“, както и на външната намеса, за да насърчава мирното развитие на отношенията и обединението на страната, добави още говорителката.