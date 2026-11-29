/Поглед.инфо/ Говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джан Хан коментира резултатите от местните избори на острова. Тя заяви, че Пекин следи развитието на изборната ситуация. По думите ѝ обществените нагласи в Тайван показват, че хората на острова очакват мир, развитие, обмен и сътрудничество. Това съответства и на общите стремежи на хората от двете страни на Тайванския проток.

Независимо от промените във вътрешнополитическата обстановка на острова, основната посока на развитие на отношенията няма да се промени, както и не може да се промени общата историческа тенденция към обединение на страната.

Пекин ще продължи да се придържа към принципа за единен Китай и Консенсуса от 1992 г., както и да задълбочава обмена и сътрудничеството с Тайван с цел постигане на общо развитие. Китай ще се противопоставя на сепаратистките сили, подкрепящи „независимостта на Тайван“, както и на външната намеса, за да насърчава мирното развитие на отношенията и обединението на страната, добави още говорителката.