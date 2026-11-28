Водещ принос за ръста имаха акциите на производителите на полупроводници, електроника и електронни химикали, както и компании, свързани с националния фонд за полупроводниковата индустрия. Силен ръст отбелязаха и дружествата, работещи в областта на оптичните технологии и паметите с висока пропускателна способност. Банковите акции останаха сред изоставащите.
На заседание в петък Държавният съвет подчерта значението на капиталовия пазар за икономическото развитие и призова за засилване на антицикличните мерки и ускоряване на ключови реформи.