/Поглед.инфо/ Основните китайски борсови индекси отчетоха значителни повишения в петък. Shanghai Composite премина отново границата от 3600 пункта, като приключи търговията с ръст от 3,73% до 3606,49 пункта. Shenzhen Component се повиши със 7,24% до 10 814,02 пункта. Индексът ChiNext нарасна с 11,61%, а STAR Composite, който отразява представянето на компаниите от сектора на научните и технологичните иновации, скочи с 14,21%.

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Водещ принос за ръста имаха акциите на производителите на полупроводници, електроника и електронни химикали, както и компании, свързани с националния фонд за полупроводниковата индустрия. Силен ръст отбелязаха и дружествата, работещи в областта на оптичните технологии и паметите с висока пропускателна способност. Банковите акции останаха сред изоставащите.

На заседание в петък Държавният съвет подчерта значението на капиталовия пазар за икономическото развитие и призова за засилване на антицикличните мерки и ускоряване на ключови реформи.