/Поглед.инфо/ Мащабните маневри „Щит на свободата 2026“ в Литва и разполагането на 45-а германска танкова бригада на 15 километра от Беларус очертават хоризонта на европейската военна подготовка към 2030 година. Анализът на числеността на армиите в Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша показва рязко разминаване между ускореното превъоръжаване, внедряването на дронове и цифровата система DELTA, от една страна, и ниската готовност на европейските общества за мобилизация, от друга.

По публикации в международни военни и аналитични издания, официални документи на Бундесвера и европейски отбранителни ведомства. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато през ноември 2026 година тежките вериги на германските танкове „Леопард“ разорават калта на литовския полигон Пабраде — на едва петнадесет километра от границата с Беларус и по-малко от четиридесет километра източно от Вилнюс — това вече не е поредната демонстрация на политическа солидарност пред телевизионните камери. В щабните документи на Берлин, Варшава и Брюксел годините 2029 и 2030 отдавна са престанали да бъдат абстрактна прогноза за сигурността. Те са вписани като конкретни счетоводни, логистични и кадрови срокове в планове като германския „Оперативен план Германия“ (Operationsplan Deutschland), чиято задача е да превърне Централна Европа в проходим военен коридор и индустриален тил за конфликт с висок интензитет.

Географията на Пабраде и логиката на контраудара

Ученията „Щит на свободата 2026“ (Freedom Shield 2026), в които участват подразделения от осем държави членки на алианса, представляват третата фаза от практическото сглобяване на многонационалния юмрук в Прибалтика. Ядрото на групировката се формира от 45-а танкова бригада на Бундесвера — същата онази елитна част, чието постоянно базиране в Литва (в районите на Руднинкай и Рукла) бе договорено като безпрецедентен ход в следвоенната история на Германия. Заедно с 203-ти танков батальон и многонационалната бойна група на НАТО, германските офицери разиграват сценарий, който само на хартия носи етикета „отбранителен“.

Според официалните изявления на командира на 45-а танкова бригада бригаден генерал Кристоф Хубер, участващите сили са разделени на две приблизително равни групировки — „Червени“ и „Сини“. Замисълът на маневрите не се изчерпва със статично удържане на окопи по поречието на река Жеймена или около Сувалкския коридор. Напротив, отбраняващите се подразделения извършват преднамерено тактическо отстъпление, за да спечелят оперативно време, да разтеглят логистиката на настъпващия противник и да преминат в масирана бронетанкова контраатака.

Тук възниква неудобният военен въпрос, който в официалните брифинги на Бундесвера се заобикаля с дипломатическо мълчание. При териториалната дълбочина на Литва — страна с широчина едва триста километра от изток на запад — всяка успешна контраофанзива на тежки механизирани съединения неизбежно опира до държавната граница в рамките на часове. Отблъскването на ударна групировка от района на Пабраде означава автоматично пренасяне на огъня и маньовъра на територията на Беларус или Калининградска област, а подобна динамика изтрива границата между регионален сблъсък и пълномащабна европейска война.