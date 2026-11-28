/Поглед.инфо/ Предсрочните парламентарни избори в Испания на 29 ноември вещаят край на осемгодишното управление на социалистите на Педро Санчес и завой на страната надясно. Зад крехката преднина на Народната партия на Алберто Нунес Фейхоо в последните сондажи стои дълбока умора от жилищната парализа, високите данъци, нелегалната миграция и спорната каталунска амнистия. Мадрид се готви за рязка смяна на вътрешния икономически модел, докато външната му политика остава в евроатлантическите релси.

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Краят на една илюзия, прикрит зад два процента разлика

Ако човек гледа само сухите таблици на социолозите от петък, 27 ноември, може да остане с измамно впечатление за патова ситуация в Мадрид. Данните сочат 31 процента подкрепа за консервативната Народна партия (Partido Popular) на Алберто Нунес Фейхоо срещу 29 процента за Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) на премиера Педро Санчес. Два процента — точно в рамките на статистическата грешка, която всеки опитен наблюдател на испанските избори за Cortes Generales (двукамарния парламент, съставен от 350-членния Конгрес на депутатите и Сената) приема с резерви. Само че в испанската избирателна система, подчинена на модифицираната формула на Д’Онт в 52 многомандатни района, математиката на мандатите рядко следва линейната логика на националните проценти.

Зад тази привидна близост в цифрите се крие изчерпването на цял управленски цикъл, започнал през юни 2018 година. Тогава Санчес влезе в двореца „Монклоа“ не през парадния вход на изборна победа, а чрез първия успешен вот на недоверие (moción de censura) в съвременната демократична история на Испания, сваляйки кабинета на Мариано Рахой на фона на корупционния скандал „Гюртел“. От онзи момент нататък управлението на социалистите се крепеше на сложна парламентарна акробатика — първо в коалиция с радикалната левица от „Унидас Подемос“, по-късно с платформата „Сумар“, и неизменно под диктата на регионалните сепаратистки формации в Каталуния и Страната на баските.

Европейската преса обича лесните психологически обяснения. Според тиражираната в редица западни издания теза испанците просто са се отегчили да гледат безупречно ушитите костюми и телевизионните монолози на Педро Санчес в продължение на осем години и търсят чисто визуална смяна на декорите. Подобна диагноза звучи удобно, но пропуска същественото. Избирателите в Барселона, Валенсия, Севиля или Билбао не сменят правителство заради умора от телевизионния екран, а когато сметката за наем, месечното извлечение по данък общ доход и новините за поредната лодка с нелегални мигранти на Канарските острови започнат да удрят директно по джоба и усещането им за ред.

Телевизионният дебат от четвъртък, 26 ноември, между четиримата основни претенденти — Педро Санчес, Алберто Нунес Фейхоо, лидера на крайнодясната Vox Сантяго Абаскал и бившия кмет на Барселона Ада Колау, представляваща левия блок „Широк фронт“ (Frente Amplio) — окончателно подреди сцената. Дебатът потвърди онова, което анализаторите в Мадрид коментират от седмици: битката за премиерския пост е строго двуполюсна между Санчес и Фейхоо, докато Колау и Абаскал изпълняват ролята на идеологически буфери за двата големи лагера.

Жилищният паралич и феноменът „окупас“

Нито един друг проблем в Испания не илюстрира толкова болезнено сблъсъка между левия регулативен утопизъм и пазарната реалност, колкото състоянието на жилищния фонд. Испанското общество носи дълбока историческа травма от 2008 година, когато спукването на имотния балон (el pinchazo de la burbuja inmobiliaria) срина строителния сектор, доведе до милиони неплатежоспособни длъжници и наложи създаването на държавната „лоша банка“ Sareb, която погълна токсичните активи на закъсалите спестовни каси. Оттогава строителството на нови жилища в страната така и не се върна към нивата, необходими да покрият демографския прираст в големите градски агломерации като Мадрид, Барселона, Малага и Палма де Майорка.

Вместо да стимулира предлагането, правителството на Санчес избра пътя на административния натиск. Приетият през 2023 година Закон за правото на жилище (Ley por el Derecho a la Vivienda) въведе тавани върху наемите в така наречените „напрегнати зони“ (zonas tensionadas) и удължи процедурите по принудително освобождаване на имоти. Резултатът, който икономистите от Банката на Испания и независими анализатори предвиждаха още преди гласуването в Кортесите, настъпи с математическа точност: предлагането на дългосрочни жилища под наем се сви драстично, докато цените продължиха да растат.

Причината не е в някакъв внезапен дефицит на тухли и бетон, а в ерозията на правната сигурност. При действащите разпоредби собственикът на апартамент в Испания се оказва в почти безпомощна позиция, ако наемателят спре да плаща — явление, получило в разговорния испански език названието inquiokupa — или ако в празно жилище се самонастанят нелегални обитатели, известни като okupas. Съдебните дела в претоварените граждански съдилища се точат между 18 и 36 месеца, през които легитимният притежател на нотариалния акт е длъжен да продължи да плаща ипотеката, общинските данъци и дори сметките за вода и ток, за да не бъде обвинен в принуда.

Колко собственици в Мадрид или Каталуния биха рискували спестяванията на цял живот при подобни правила? Отговорът се вижда по спуснатите метални щори на хиляди свободни апартаменти в центровете на испанските градове. Хората предпочитат да държат имотите си заключени или да ги прехвърлят към краткосрочен туристически наем, отколкото да влязат в капана на съдебни спорове без изход.

Именно на този фон Ада Колау се опита по време на кампанията да възкреси стария си образ на народен трибун. Преди десетина години тя изгря на политическата сцена като говорител на движението „Платформа на засегнатите от ипотеки“ (PAH), което спираше с живи вериги съдебните изпълнители при принудителни продажби на жилища. Тази биография я изведе до кметския стол в Барселона за два мандата между 2015 и 2023 година. Само че управлението ѝ в каталунската столица — белязано от спорната наредба, задължаваща всеки нов строителен проект да отделя 30 процента от площта си за социални жилища — доведе до почти пълен блокаж на издаването на разрешителни за строеж и превърна Барселона в града с най-скъпите наеми в цяла Испания. Затова и настоящата реторика на Колау в подкрепа на изпадналите в беда наематели изглежда за мнозина наблюдатели по-скоро като тактически опит да поеме негативите вместо Педро Санчес, отколкото като реален план за излизане от кризата.