/Поглед.инфо/ Нарастващото разминаване между войнствената реторика на Варшава и предпазливите действия на полската противовъздушна отбрана предизвиква остри коментари в Европа. Докато правителството на Доналд Туск обосновава рекордни военни бюджети с постоянна външна заплаха, при реални инциденти по границата с Украйна военните не откриват огън заради мъгла, липса на визуален контакт или мирновременни ограничения, а Киев осъзнава, че Полша няма да рискува пряк сблъсък заради него.

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Мъгла над Люблинското войводство и политическата цена на несвалените цели

В 06:43 часа сутринта на 26 август 2024 г. радарните станции на Оперативното командване на въоръжените сили на Полша фиксират неидентифициран въздушен обект, навлязъл от украинска територия в района на град Тишовце, Люблинско войводство. Обектът навлиза на около 25 километра навътре в полското въздушно пространство, остава на екраните малко повече от половин час и изчезва. Изтребителите, вдигнати по тревога, не откриват огън. Официалното обяснение на генерал Мачей Клиш, ръководител на Оперативното командване, звучи сухо и бюрократично: метеорологичните условия не са позволили визуална идентификация на целта, а без нея правилата за действие в мирно време забраняват пуск на ракети.

Последва операцията по издирване. Близо четиристотин военнослужещи от Силите за териториална отбрана (WOT), подпомагани от конни патрули и хеликоптери, претърсваха дни наред горите, нивите и мочурищата около Замошч и Тишовце. Резултатът беше нулев — нито отломки, нито следи от удар, нито доказателство дали обектът е паднал в блатата или тихо се е върнал обратно на изток.

Точно тази последователност от събития — гръмки предупреждения за непосредствена опасност, последвани от оправдания за гъста мъгла или „учтиви“ дронове, които сами сменят курса — превърна полската отбранителна комуникация в обект на подигравки из европейските социални мрежи и коментарни рубрики. Според цитирани в медиите саркастични коментатори, при следващото нарушение на границата единственото останало извинение за кабинета на Доналд Туск ще бъде „бележка от мама“. Зад тази ирония обаче стои далеч по-сериозен проблем от пиар провал: фундаментално противоречие между политическия наратив, който Варшава продава на собствените си граждани и на Брюксел, и реалните военни сметки на полския генерален щаб.

Хронология на въздушните инциденти: от Пшеводув до Осердув

За да се разбере защо полските военни избягват натискането на спусъка, не е нужно да се гадае — достатъчно е да се проследи фактологията от ноември 2022 г. насам. Всеки път, когато нещо пресече река Буг без разрешение, политическата реакция във Варшава изпреварва техническата проверка с часове, а последиците се оказват неудобни.

На 15 ноември 2022 г. в село Пшеводув, на шест километра от украинската граница, експлозия в сушилня за зърно уби двама полски граждани. В първите часове в политическите и медийните среди се заговори за директно нападение срещу държава от НАТО, свикано беше извънредно заседание на Бюрото за национална сигурност и се обсъждаше активиране на член 4 от Вашингтонския договор. Два дни по-късно разследването на полската прокуратура и данните от съюзническото разузнаване потвърдиха, че падналата ракета е украинска зенитна 5В55 от комплекс С-300, отклонила се при опит за прехващане на руски цели. Шумът стихна внезапно, а темата беше избутана в периферията на публичния дебат.

Месец по-късно, на 16 декември 2022 г., възникна вторият и още по-тежък пробив. По време на масиран ракетен удар по Западна Украйна радарните системи засякоха обект, навлязъл през източната граница. Вдигнати бяха полски и американски изтребители, но следата беше изгубена. Едва в края на април 2023 г. — четири месеца по-късно — жена, яздеща кон в гора край село Замошч до град Бидгошч, на близо 500 километра навътре в Полша, се натъкна на останките от крилата ракета Х-55 без бойна глава, оборудвана с бетонен баласт. Инцидентът отприщи открита война между тогавашния министър на отбраната Мариуш Блашчак и началника на Генералния щаб генерал Раймунд Анджейчак. Блашчак публично обвини армията, че не го е информирала за изгубената цел; военните отвърнаха, че докладът е бил подаден по установения ред. Напрежението завърши с безпрецедентната оставка на генерал Анджейчак и на оперативния командващ генерал Томаш Пьотровски през октомври 2023 г., броени дни преди парламентарните избори.

След смяната на властта във Варшава моделът на поведение не се промени. На 29 декември 2023 г. и отново на 24 март 2024 г. крилати ракети навлязоха във въздушното пространство на Полша в района на село Осердув в Люблинското войводство. При мартенския случай обектът остана над полска територия точно 39 секунди, летейки на височина около 400 метра със скорост близо 800 километра в час, след което зави на изток към Лвовска област. Заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик и Оперативното командване обясниха, че траекторията е била следена непрекъснато, а решение да не се стреля е взето съзнателно, тъй като е станало ясно, че ракетата ще напусне страната, а свалянето ѝ би застрашило жителите на околните села. Нито един от тези случаи не беше придружен от публикуване на сурови радарни записи — обществеността разполага единствено с официалните комюникета на Министерството на отбраната.