/Поглед.инфо/ Френската икономика официално навлезе в техническа рецесия след ревизирания спад на БВП от 0,2% за третото тримесечие, съобщава „Фигаро“. Данните на статистическия институт INSEE удрят директно по бюджетната цел на Париж за дефицит от 5% през 2026 г. и взривяват битката за Елисейския дворец. Докато министър Ролан Лескур вини сушата и изборите, Марин льо Пен, Бруно Рителло, Дейвид Лиснар и Жан-Люк Меланшон вадят коренно противоположни рецепти за спасяване на затъващата държава.

По публикации на „Фигаро“ (Le Figaro) и данни на INSEE. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюджетната дупка от 5% и сметките без кръчмар в Берси

Официалната статистика в Париж рядко предизвиква трусове сама по себе си, но двойната ревизия на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE) от -0,1% на -0,2% за третото тримесечие уцели най-болното място на Петата република — държавната хазна. След като второто тримесечие вече беше отбелязало леко отстъпление, втората икономика в еврозоната формално покри учебникарското определение за техническа рецесия.

В сградата на Министерството на икономиката и финансите в столичния квартал Берси тези десети от процента не са просто счетоводна корекция. Всяка десета надолу изтрива милиарди евро от очакваните постъпления от данък добавена стойност и корпоративно облагане, върху които се крепи правителственият разчет за задържане на бюджетния дефицит в рамките на 5% от БВП през 2026 г. Този праг и бездруго стои далеч над изискването на Маастрихтския договор за 3%, заради което Европейската комисия вече държи Париж под процедурата за прекомерен дефицит.

Пазарите на държавен дълг реагират на подобни числа по-бързо от парламентарните групи. При натрупан публичен дълг, надхвърлил 3,3 трилиона евро (над 112% от БВП по данни на европейската статистика), доходността по десетгодишните френски държавни облигации (OAT) от месеци се движи опаснo близо до тази на Испания и Гърция, отдалечавайки се от германските книжа. Агенциите за кредитен рейтинг като „Мудис“, „Фич“ и „Стандард енд Пуърс“ следят именно способността на Париж да събира данъци при забавящ се растеж — способност, която при свиване от 0,2% очевидно изтънява.

Алибито на Ролан Лескур: суша, жеги и удобният избирателен цикъл

Изправен пред сухите таблици на INSEE, министърът на икономиката Ролан Лескур — фигура извън пряката надпревара за президентския пост — избра позната защитна линия. Според неговите обяснения, цитирани в публикацията на „Фигаро“, забавянето е плод на „трудния период“, белязан от енергийния шок, горещата вълна, сушата и напрежението около избирателния цикъл.

Подобно изброяване на външни и природни фактори звучи удобно за всяко правителство в отбрана, но оставя без отговор няколко неудобни въпроса. Горещите вълни и енергийното поскъпване засегнаха целия европейски континент, включително Испания и Португалия, които въпреки това успяха да поддържат положителен растеж през същия период. Що се отнася до „избирателния цикъл“, той не падна от небето — политическата нестабилност във Франция беше отприщена още с разпускането на Националното събрание през лятото на 2024 г., което раздроби парламента на три непримирими блока и превърна приемането на всеки годишен бюджет в изтощителна окопна война.

Дали наистина сушата по поречието на Лоара и Рона е спряла френските заводи, или става дума за хронично изтощение на икономическия модел? Дори в самото министерство в Берси малцина вярват, че климатичните аномалии обясняват защо вътрешното потребление на домакинствата остава сковано, а частните инвестиции се отлагат месец след месец.