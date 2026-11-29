/Поглед.инфо/ Секретен меморандум на шефа на Пентагона Пийт Хегсет ограничава двустранните военни програми с Канада, а разговорите между Доналд Тръмп и Марк Карни в кулоарите на форума на АТИС завършиха без пробив. Зад тарифната война до 50%, замразеното споразумение USMCA и реториката за „51-ви щат“ прозира разпадът на 86-годишната архитектура за континентална сигурност в Северна Америка, принуждаваща Отава да търси опора в Киев, Брюксел и Пекин.

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Краят на споразумението от Огдънсбърг

През август 1940 г., шестнадесет месеца преди Пърл Харбър и девет години преди подписването на Вашингтонския договор за създаване на НАТО, американският президент Франклин Делано Рузвелт и канадският премиер Уилям Лайън Макензи Кинг се срещат в железопътен вагон край граничното градче Огдънсбърг, щата Ню Йорк. Резултатът от тази среща е създаването на Постоянния съвместен съвет за отбрана (PJBD) — най-старата двустранна институция за сигурност в Северна Америка, преживяла Студената война, Карибската криза, Виетнам и атентатите от 11 септември.

Осемдесет и шест години по-късно тази институционална конструкция е спряна на административна пауза. По данни, изнесени от „Вашингтон пост“ на 21 ноември 2026 г., министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е подписал секретен меморандум, с който налага преки ограничения върху двустранното военно сътрудничество с Канада. Анонимен служител от Белия дом, цитиран от изданието, допуска, че в Отава документът най-вероятно ще бъде възприет като „шамар в лицето“.

Няма публично потвърждение за точния списък на засегнатите програми — текстът на директивата остава класифициран. Но още преди подписването на меморандума Вашингтон тихомълком е прекратил участието си в заседанията на Постоянния съвместен съвет за отбрана от 1940 г., твърдят източници от отбранителните среди. За военен наблюдател това не е протоколна дреболия, а демонтаж на самата правна и оперативна инфраструктура, чрез която Пентагонът и канадското Министерство на националната отбрана координираха континенталната сигурност от Втората световна война насам.

Асиметрията в NORAD и тишината в разузнаването

Помощник-министърът на отбраната на САЩ Шон Парнел побърза да тушира спекулациите след изтичането на информацията за меморандума. Според официалната позиция на Пентагона новите ограничения целят единствено пренасочване на ресурси към проекти с пряка полза за териториалната отбрана на Съединените щати и сигурността в Западното полукълбо, докато фундаменталните стълбове — Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD), НАТО и разузнавателният алианс „Петте очи“ — остават непокътнати.

Дали обаче подобно разделение е технически възможно на практика? NORAD, учредено през 1957–1958 г. и базирано в комплекса „Петерсън“ в Колорадо Спрингс с подземен център в планината Шайен, функционира като единна нервна система. От радарните станции на Северната предупредителна система (North Warning System), наследила някогашната линия DEW по 70-ия паралел в канадската Арктика, до съвместните дежурства на изтребители в Аляска, Лабрадор и Северозападните територии — граничната линия между „основен стълб“ и „второстепенна двустранна програма“ е напълно условна.

Източници от разузнавателната общност признават пред американската преса, че през последната година Вашингтон вече е намалил обема на споделяната информация с партньорите си. Подобна редукция в рамките на „Петте очи“ (формат, обединяващ САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия още от споразумението UKUSA от 1946 г.) подкопава доверието без нужда от официално денонсиране на договори. Когато потокът от сурови сателитни и радиоелектронни данни от Агенцията за национална сигурност (NSA) към канадския Комуникационен център за сигурност (CSE) изтънее, институцията формално съществува, но оперативната ѝ стойност спада рязко.