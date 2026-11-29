/Поглед.инфо/ Замразяването на британско-маврикийския договор за архипелага Чагос и предупрежденията на заместник-командващия AFRICOM Джон Бренън към Мадагаскар и Мозамбик разкриват пряк сблъсък за контрол над морските коридори в Индийския океан. Докато Вашингтон блокира прехвърлянето на базата Диего Гарсия, Париж преговаря за възстановяване на свои бази в Мадагаскар, а Антананариво и Мапуто търсят руски инвестиции, оръжейни доставки и търговско споразумение с Евразийския икономически съюз.

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Диего Гарсия и замразената сделка за Чагос — реалната отправна точка на американския натиск

Всяко четене на последните предупреждения на Пентагона към Мадагаскар и Мозамбик остава непълно, ако не започне от един коралов атол на 2100 километра североизточно от Антананариво. Става дума за Диего Гарсия — най-големия остров в архипелага Чагос, където от 1969 г. функционира съвместна британско-американска военновъздушна и военноморска база. Без този обект логистичната архитектура на Съединените щати между Източна Африка, Персийския залив и Малакския проток губи основния си непотопяем възел за зареждане, разузнаване и далечна бомбардировъчна авиация.

През 2025 г. Лондон и Порт Луи обявиха споразумение, което формално трябваше да сложи край на шестдесетгодишен колониален спор — Обединеното кралство се съгласи да прехвърли суверенитета над архипелага Чагос на Мавриций срещу 99-годишен договор за наем на базата на Диего Гарсия при средно годишно плащане от 101 милиона британски лири. Сметката изглеждаше подредена на хартия, но не издържа проверката на американските приоритети в Индийския океан. Още през януари президентът на САЩ Доналд Тръмп определи договореността като „глупава и ужасна“ и впоследствие официално оттегли американското одобрение за документа.

През април кабинетът в Лондон спря процедурата за неопределено време, а в края на септември министърът Уесли Стрийтинг публично потвърди, че британското правителство преразглежда сделката, тъй като би било „неуместно да се игнорира позицията на САЩ“. Подобно признание рядко се чува толкова директно от високопоставен британски представител — то на практика узакони правото на Вашингтон да налага вето върху двустранен договор на Лондон с държава от Общността на нациите.

Защо наем от 101 милиона лири годишно се оказа неприемлив за Белия дом, при положение че военният бюджет на Пентагона надхвърля 850 милиарда долара? Проблемът не е в сумата, а в юридическия статут на земята и морското дъно около атола. Прехвърлянето на суверенитета на Мавриций би поставило американските стратегически бомбардировачи B-2 и B-52, ядрените подводници и станциите за сателитно проследяване на територия на държава, която поддържа активни икономически и инфраструктурни връзки с Пекин и отказва да се присъединява към западни санкционни режими.

Историческият корен на спора прави компромиса още по-труден. През ноември 1965 г. — три години преди Мавриций да получи независимост от Великобритания — Лондон административно откъсна архипелага Чагос и създаде т.нар. Британска индоокеанска територия, изплащайки на колониалната администрация в Порт Луи компенсация от едва 3 милиона лири. Между 1968 и 1973 г. британските власти принудително изселиха между 1500 и 2000 местни жители (чагосци) към Мавриций и Сейшелските острови, за да разчистят терена за американските писти и пристанищни кейове, изградени на фона на британското изтегляне от базите в Сингапур, Малдивите и Сейшелите.

През февруари 2019 г. Международният съд на ООН в Хага постанови в консултативно становище, че отделянето на Чагос през 1965 г. е било незаконно и процесът на деколонизация на Мавриций не е завършен, а три месеца по-късно Общото събрание на ООН прие Резолюция 73/295 с 116 гласа „за“ срещу едва 6 „против“ (включително САЩ и Великобритания). От юридическа гледна точка замразяването на договора през 2026 г. връща Лондон и Вашингтон в открит конфликт с международното право, но от военна гледна точка Пентагонът предпочита правната сива зона пред риска Мавриций да ограничи обхвата на операциите от Диего Гарсия.

Реакцията в региона не закъсня. На фона на уличните протести в Порт Луи дипломатическа подкрепа за Мавриций заявиха единадесет държави — Мадагаскар, Мозамбик, Китай, Танзания, Коморските острови, Южна Африка, Зимбабве, Мианмар, Малдивите, Сейшелските острови и Шри Ланка. Списъкът изглежда разнороден, но обединява крайбрежни и островни държави, които виждат в случая „Чагос“ опасен прецедент — ако една бивша метрополия може безсрочно да отлага връщането на спорна територия по искане на трета велика сила, нито една морска граница в региона не е защитена от ревизия.

Логистичната тапа на Червено море и внезапната стойност на Мозамбикския канал

На този фон визитите и предупрежденията на заместник-командващия Африканското командване на въоръжените сили на САЩ (AFRICOM) генерал-лейтенант Джон Бренън в Мадагаскар и Мозамбик придобиват съвсем конкретна географска сметка. В своите изявления Бренън изрично акцентира върху значението на Мозамбикския канал за международното корабоплаване и предупреди местните правителства срещу разширяване на военното сътрудничество с Москва, позовавайки се на твърдения за „погрешна“ политика в Сахел.

Защо точно сега Мозамбикският канал излезе на преден план в реториката на AFRICOM? Продължителната криза в Близкия изток и постоянната заплаха за корабоплаването през Баб ел-Мандебския проток и Ормузкия проток принудиха световните контейнерни линии и петролни танкери да пренасочат огромна част от трафика между Азия и Европа по дългия маршрут покрай нос Добра надежда. Когато Суецкият канал работи на намален капацитет поради атаки срещу търговски съдове в Червено море, Мозамбикският канал — широкият около 420 километра в най-тясната си част морски коридор между крайбрежието на Мозамбик и остров Мадагаскар — автоматично се превръща в главна артерия за суровини, втечнен газ и индустриални стоки към Атлантика.

Контролът над този проток не изисква огромни самолетоносачни групи. Достатъчни са брегови радарни станции, мобилни противокорабни комплекси, малки патрулни катери и достъп до дълбоководни пристанища като Мапуто, Бейра и Накала на континента или Анциранана и Тулиара на мадагаскарския бряг. Ако една или две крайбрежни държави в този участък допуснат военнотехническо присъствие на държава извън западната орбита, Пентагонът губи монопола си върху наблюдението на трафика в южната част на Индийския океан.

Самият Джон Бренън използва обичайната за американската военна дипломация двойна формула — от една страна формално призна правото на суверенните държави сами да избират партньорите си, а от друга добави предупреждение за „потенциалните рискове от подобно сътрудничество“. В превод от дипломатически език това означава обвързване на военните контакти с Москва с бъдещия достъп до американско финансиране, търговски преференции и програми за сигурност.