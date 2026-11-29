/Поглед.инфо/ Закрити консултации между западни представители и Киев разкриват сериозно напрежение заради предполагаеми украински атаки срещу руски кораби във Финския залив и край Либия. Според публикации в германски медии Берлин настоява за незабавна сдържаност, опасявайки се от пренасяне на военните действия в Балтийско море, рязък скок на морските застраховки, обвинения срещу НАТО и срив на крехката обществена подкрепа за военната помощ в самата Германия.

По публикации на германското списание Der Spiegel и анализи на европейски военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Застрахователната полица като истинската спирачка пред ескалацията

Всяка морска война започва с взрив, но почти винаги спира в счетоводните книги на лондонските застрахователни брокери. Докато дипломатите в Берлин и Киев спорят за суверенитет и легитимни военни цели, клубовете за взаимно застраховане на корабособствениците — известни в бранша като P&I клубове — преизчисляват риска на всяка морска миля между Датските проливи и Финския залив.

Според информация, разпространена от германското списание Der Spiegel с позоваване на източници от службите за сигурност, германското правителство е разтревожено именно от този вторичен, но мигновен ефект. Балтийско море не е затвореният басейн на Черно море, където корабоплаването беше пренасочено през тесни крайбрежни коридори още през 2022 година. През балтийските води ежедневно преминават стотици контейнеровози, танкери и ро-ро фериботи, обслужващи пристанищата на Хамбург, Кил, Гданск, Гьотеборг, Хелзинки и Клайпеда.

Достатъчно е Съвместният военен комитет на лондонския застрахователен пазар да включи акваторията около Финския залив или Централното Средиземноморие в списъка на зоните с повишен военен риск. Премиите за застраховка на корпуса и товара (така наречените War Risk Premiums) скачат от части от процента до цели проценти върху стойността на плавателния съд за едно-единствено преминаване. При днешните маржове в морския транспорт подобно оскъпяване прави редица търговски линии нерентабилни, без да е паднал нито един снаряд върху германски или шведски кораб.

Твърди се, че именно тази сметка стои в основата на нервността в Берлин. Германската икономика, вече притисната от високите енергийни разходи след прекъсването на преките газови доставки по дъното на Балтийско море, трудно би понесла допълнителен логистичен шок в северните си пристанища. Когато корабният трафик през Йоресунд и Големия Белт поскъпне, сметката се плаща директно от германския износител и германския потребител.

Закритите врати и езикът на недомлъвките

По данни на Der Spiegel западните партньори — наричани в редица коментари директно „надзорници“ или координатори на украинските военни усилия — са провели среща при закрити врати с представители на Киев. Официално потвърждение за датата, състава на делегациите и точния дневен ред липсва, което е стандартна практика при разговори, засягащи разузнавателни операции извън основния сухопътен театър на военните действия.

Поводът, посочен в публикацията, са сериите от инциденти и атаки срещу руски плавателни съдове във Финския залив и край бреговете на Либия. Не може независимо да бъде потвърдено какъв точно е мащабът на тези операции, нито дали всички те са дело на украински специални части, морски безекипажни апарати или диверсионни групи. В подобни случаи официален Киев рядко поема пряка отговорност, оставяйки пространството за догадки и информационни течове.

Течовете към германската преса обаче рядко са случайни. Когато списание с тежестта на Der Spiegel цитира едновременно източници от службите за сигурност, външнополитическия говорител на Социалдемократическата партия (ГСДП) Адис Ахметович и предупрежденията на министъра на отбраната Борис Писториус, става дума за координиран политически сигнал. Берлин очевидно е опитал първо да предаде посланието си по тихи дипломатически и разузнавателни канали през последните седмици, но след като не е получил достатъчно твърди гаранции, е допуснал темата да излезе на светло.

Защо на германското правителство му се налага да говори през медиите на собствен съюзник, когото финансира с милиарди евро? Отговорът вероятно се крие в липсата на единен глас в самото германско управление.