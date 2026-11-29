/Поглед.инфо/ Срещата на върха в Брюксел завърши с открит бунт срещу председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Според публикацията на Politico седем държави, начело с Германия и Нидерландия, са отказали разговори и са поискали отстраняването му от преговорите за бюджета на ЕС за 2028–2034 г. Блокиран е и заемът от 45 милиарда евро за Украйна, отложен за декември. Разривът между нетно плащащите столици и защитниците на кохезията заплашва да парализира целия Съюз.

По публикации на Politico и европейски дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бунтът на нетно плащащите: какво всъщност се счупи в Брюксел

Европейският съвет не просто отложи поредното техническо решение — на 28 ноември 2026 г. в Брюксел се разпадна самият механизъм, по който Съюзът договаря парите си.

Докато официалните съобщения след края на заседанието се ограничиха до сухото признание на председателя Антонио Коста, че споразумение по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г. няма, а разговорите за нов заем от 45 милиарда евро за Украйна се прехвърлят за декември, публикацията на изданието Politico извади наяве далеч по-остра картина. Според цитираните от медията дипломатически източници седем държави членки — Германия, Нидерландия, Дания, Австрия, Финландия, Швеция и Белгия — са реагирали с открит гняв на подхода на Коста, демонстративно са отказали участие в двустранни срещи и са настояли той да се оттегли от ролята си на посредник.

Официално потвърждение от кабинета на председателя на Европейския съвет за подобно искане липсва, но самата поява на информацията в най-четеното брюкселско издание говори за целенасочено изтичане на данни. В Брюксел дипломатите рядко говорят за „ядосани“ лидери и за риск председателят да „попадне в бездната“, освен ако някой в Берлин или Хага не е решил предварително да му отнеме контрола върху дневния ред преди декемврийското заседание.

Дали става дума за спонтанен срив на доверието в залата, или за премерен политически натиск, с който нетно плащащите столици искат да пренапишат правилата на играта още преди да са започнали същинските пазарлъци?

Португалският компромис срещу северната счетоводна школа

За да се разбере защо Антонио Коста се оказа в тази ситуация едва две години след като пое поста от Шарл Мишел през декември 2024 г., трябва да се погледне политическата му биография.

В Лисабон Коста управляваше почти десетилетие (2015–2024 г.) чрез прочутата „жерингонса“ — сложна парламентарна конструкция, в която социалистите му оцеляваха благодарение на постоянни бюджетни отстъпки към крайната левица и синдикатите. Този стил на управление предполага безкрайни задкулисни разговори, раздаване на дребни компенсации и заглаждане на острите ръбове с публични средства.

В Брюксел обаче математиката работи по член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Той изисква абсолютно единодушие между всички 27 държави членки за приемането на седемгодишния бюджет — без квалифицирано мнозинство, без заобикаляне на ветото. Когато в касата има излишък, португалският модел на раздаване носи аплодисменти; когато парите не достигат, същият този подход изглежда в очите на северните правителства като опасна разточителност.

Още през юли 2020 г. предшественикът му Шарл Мишел се сблъска с подобна стена по време на четиридневния маратон за бюджета 2021–2027 г. Тогава кризата беше решена с безпрецедентен ход — емитирането на общ европейски дълг за фонда „Следващо поколение ЕС“ (NextGenerationEU) в размер на около 750 милиарда евро. През ноември 2026 г. този авариен изход вече е затворен, а сметката от него започва да пристига.