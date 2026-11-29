/Поглед.инфо/ Украинска атака срещу либийското пристанище Бенгази взриви отношенията между Рим и Киев в навечерието на изборите в Италия. Според публикации в Corriere della Sera и Bloomberg премиерът Джорджия Мелони е провела остър разговор с Володимир Зеленски, признавайки пред обкръжението си, че е отчаяна и ѝ е писнало от едностранните действия на Украйна. Вицепремиерът Антонио Таяни директно обвини Киев в лъжа за уж съгласуваната операция, застрашаваща италианските интереси в Либия.

По публикации на Corriere della Sera и Bloomberg. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бенгази не е Донбас, а задната врата на Италия

За чиновниците в Брюксел или Вашингтон пристанището на Бенгази е просто точка на картата на Северна Африка, където от 2011 година насам се преплитат интересите на местни милиции, турски съветници и руски военни инструктори. За Рим това е съвсем друга география. Киренайка — източната провинция на Либия, чийто административен и военен център е Бенгази — се намира на по-малко от четиристотин морски мили от бреговете на Сицилия.

Всяка експлозия на кейовете в Бенгази отеква директно в кабинетите на Палацо Киджи. Причината не е сантиментална носталгия по времената, когато Италия наричаше либийското крайбрежие своя „Четвърти бряг“, а чисто счетоводство на оцеляването — природен газ и нелегална миграция. Когато украински безпилотни апарати или диверсионни групи (точният характер на операцията все още не е официално потвърден от независими военни източници) нанасят удар по пристанищна инфраструктура в зоната на контрол на фелдмаршал Халифа Хафтар, те не удрят просто хипотетична руска логистика. Те хвърлят запалена клечка в склада с барут, върху който седи италианското правителство.

По твърдения на италианския всекидневник Corriere della Sera реакцията на премиера Джорджия Мелони преди разговора ѝ с украинския президент Володимир Зеленски е била лишена от какъвто и да е дипломатически грим. Използваните в публикацията думи — „отчаяна съм“ и „наистина ми писна“ — рядко попадат на страниците на най-влиятелния милански вестник, освен ако някой в обкръжението на премиера не е решил, че мълчанието струва по-скъпо от скандала.

Либия от години е разделена между международно признатото правителство на националното единство на Абдул Хамид Дбейба в Триполи и администрацията в източната част на страната, доминирана от Либийската национална армия (ЛНА) на Халифа Хафтар. Италия похарчи колосален дипломатически ресурс и десетки милиони евро чрез специализирани фондове, за да поддържа крехко равновесие между двата лагера. Целта на Рим е проста: тръбите на енергийния гигант ENI да продължат да подават газ към Сицилия по подводния газопровод „Грийнстрийм“, а бреговата охрана в Киренайка и Триполитания да задържа лодките с мигранти, преди да са навлезли в италианските териториални води край остров Лампедуза.

Един несъгласуван удар по Бенгази преобръща тази конструкция за броени часове. Ако Хафтар реши, че европейските държави прикриват или толерират военни операции срещу неговите пристанища, отговорът му няма да бъде дипломатическа нота до ООН — той просто ще отвори коридорите за трафикантите на хора от Тобрук и Бенгази към Южна Италия.

Нервният срив в Палацо Киджи и контролираното изтичане към пресата

В италианската политическа традиция нищо не изтича към Corriere della Sera случайно. Затова редакционният прочит на случилото се изисква хладно съмнение: дали наистина наблюдаваме спонтанен емоционален срив на Джорджия Мелони, или ставаме свидетели на прецизно режисирана операция по спасяване на вътрешнополитическия ѝ рейтинг?

Според цитираните от международните агенции фрагменти от публикацията, в Рим са убедени, че лично ръководителят на украинската държава е създал хаос за италианския кабинет точно в навечерието на избори. Моментът действително е крайно неудобен за управляващата коалиция. Съвсем наскоро кабинетът на Мелони прокара поредния междуведомствен указ за отпускане на военна и техническа помощ за Киев — процедура, която в Италия се извършва с класифицирани списъци на въоръжението, за да се избегнат тежки дебати в парламента и обществено недоволство.

Представете си картината от гледна точка на средния италиански избирател в Ломбардия или Калабрия: правителството изпраща дефицитни зенитно-ракетни комплекси SAMP/T и бюджетни средства за Украйна, докато в същото време Киев провежда тайни удари в Средиземноморието, които могат да провокират нова миграционна вълна към италианските пристанища. За политик като Мелони, чиято цяла кариера е изградена върху обещанието за защита на националния суверенитет и спиране на нелегалния трафик през морето, подобен сценарий е електорална отрова.

Пускането в медийното пространство на репликата „Наистина ми писна“ изпълнява двойна функция. От една страна, тя сигнализира на раздразнените италиански гласоподаватели, че премиерът им не е сляп изпълнител на чужди директиви и не одобрява авантюризма на Киев. От друга — изпраща директно предупреждение към Банкова улица в Киев, че кредитът на доверие от страна на Рим е изчерпан и следващите искания за финансови или оръжейни траншове ще се сблъскат с твърда стена.

Остава обаче въпросът доколко тази гневна поза е искрена. В продължение на години Мелони беше сред най-лоялните европейски съюзници на Зеленски, превръщайки подкрепата за Украйна в свой основен пропуск за легитимност пред Белия дом и Брюксел. Рядко се случва толкова рязък завой в публичната реторика да настъпи без сериозен пробив в сигурността.