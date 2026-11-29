/Поглед.инфо/ Украинските удари по руски рафинерии произведоха обратен пазарен ефект и изстреляха морския износ на суров петрол до 3,92 милиона барела дневно през ноември – рекорд от февруари 2022 година насам. На фона на блокадата в Ормузкия проток, митническите заплахи на Доналд Тръмп и разрастването на флота под руски флаг до 382 танкера, Москва трупа милиарди от Азия и нови пазари. Как работи тази логистика и защо анализаторите предупреждават за трусове през 2027 година?

По публикации на Bloomberg, Financial Times, Reuters, Argus и Vortexa Analytics. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Обратната физика на санкционната война и сметката от 102 милиарда долара

Цифрите в докладите на западните финансови агенции от края на ноември 2026 година звучат като присъда над четиригодишната архитектура на енергийните санкции. По данни от сателитното проследяване на кораби, цитирани от Bloomberg, морският износ на руски суров петрол е достигнал 3,92 милиона барела на ден през ноември – най-високото равнище от февруари 2022 година насам. Среднодневният обем за цялата 2026 година се заковава на 3,65 милиона барела, което също представлява абсолютен връх за периода след началото на пълномащабния военен конфликт в Украйна.

Още по-неприятна за Брюксел и Киев е финансовата рекапитулация. Според оценките в същите публикации седмичната стойност на руския износ по море е стигнала 2,75 милиарда долара. За периода от януари до септември 2026 година постъпленията от продажбата на суров петрол възлизат на 102 милиарда долара – сума, която вече надхвърля приходите за цялата 2025 година (101 милиарда долара). Прогнозите на руското Министерство на икономическото развитие сочат годишен ръст на експорта с 6 процента до 244,7 милиона тона, или приблизително 4,9 милиона барела дневно, ако се включат и тръбопроводните трасета като системата „Дружба“ и отклонението Сковородино – Мохъ към Китай.

Тук обаче се крие първата методологическа уловка, която политическите коментатори често пропускат. Брутната стойност на натоварения на кея суров петрол не е равна на чистия приход във федералния бюджет на Руската федерация. Между цената на борсата в Сингапур или Мумбай и данъка върху добива на полезни изкопаеми (НДПИ) стоят фрахтът, застрахователните премии, отстъпките за сорта Urals спрямо еталона Brent и разходите за претоварване в открито море.

Защо тогава западните столици реагират с толкова остро раздразнение? Защото ценовият таван от 60 долара за барел, въведен от страните от Г-7 и Европейския съюз през декември 2022 година (и впоследствие затяган с индивидуални санкции на американското Министерство на финансите – OFAC – срещу десетки танкери и търговски посредници), беше замислен с една проста цел: да ограничи валутния приток, без да предизвиква глобален шок на предлагането. На практика се случи обратното – предлагането не спадна, а валутният поток се разшири.

Защо ударите по рафинериите наляха суров петрол в танкерите

Най-големият парадокс в есенната кампания от 2026 година е пряката връзка между украинските въздушни удари по руски петролни рафинерии и скока на морския износ. По изчисления на Bloomberg само от началото на ноември дронове с голям обсег са поразили преработвателни предприятия с общ проектен капацитет над 3,6 милиона барела дневно. В Киев и сред редица европейски военни експерти преобладаваше очакването, че изваждането от строя на инсталациите за първична дестилация (АВТ) ще парализира логистиката на руските петролни компании и ще отреже експортните им приходи.

Технологичната реалност на петролната индустрия работи по други правила.

Един петролен кладенец в Западен Сибир (например в Ханти-Мансийския автономен окръг) или във Волго-Уралския басейн не е водопроводен кран, който можеш да затвориш за три седмици, докато ремонтните бригади сменят ректификационната колона в рафинерията в Рязан, Кстово или Волгоград. Спирането на добива в условията на ниски температури и високо оводняване на пластовете често води до необратимо увреждане на сондажите, замръзване на оборудването и загуба на пластово налягане. Повторното пускане на замразен кладенец струва милиони и отнема месеци.

Когато рафинериите в европейската част на Русия – като предприятията в Сизран, Новокуйбишевск, Саратов, Туапсе или по-малките заводи в Краснодарския край (Илски, Афипски, Славянск-на-Кубан) – намалят приема на суровина заради аварийни ремонти, налягането в магистралните тръбопроводи на държавния монополист „Транснефт“ започва да расте. Вместимостите на резервоарните паркове са ограничени. Единственият безопасен клапан за системата остава пренасочването на суровия петрол към експортните морски терминали: Приморск и Уст-Луга на Балтийско море, Новоросийск на Черно море и Козмино в Далечния изток.

Така „Роснефт“, „Лукойл“, „Газпром нефт“ и „Сургутнефтегаз“ се оказаха принудени да товарят на танкери суровина, която при нормални обстоятелства би останала за вътрешна преработка в дизел, бензин, керосин и мазут.

Има и още един, рядко споменаван детайл. В руската данъчна система съществува така нареченият демпферен механизъм – субсидия от бюджета към рафинериите, с която държавата компенсира разликата между високите експортни цени на моторните горива и регулираните цени на вътрешния пазар. Когато рафинерията спре за ремонт след удар с дрон, държавата спира да изплаща демпфер за непреработените обеми, а суровият петрол заминава за износ, където се облага директно с НДПИ. За вътрешния пазар в Русия това създава локални дефицити на високооктанов бензин и налага временни забрани за износ на автомобилни горива, но в графата „износ на суров петрол“ статистиката отчита исторически рекорди.