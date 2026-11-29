/Поглед.инфо/ За четири десетилетия Русия финансира подготовката на десетки хиляди физици, математици и инженери, чиито разработки днес захранват западната отбранителна индустрия, изкуствения интелект и орбиталните технологии. От крилатите ракети „Рута“ на бившия подизпълнител на Роскосмос Михаил Кокорич до облачните гиганти на Аркадий Волож и оценки за изгубена капитализация от 185 милиарда долара — сурова равносметка за цената на изпуснатия технологичен суверенитет и институционалния разпад.

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Военният бумеранг на безплатното образование

Държава, която в продължение на четири десетилетия поддържа една от най-скъпите и дълбоки системи за фундаментално математическо и инженерно образование в света, накрая плаща сметката чрез собствената си отбранителна уязвимост. На 17 ноември холандската отбранителна компания Destinus обяви, че произвежданите от нея крилати ракети „Рута“ са били използвани при атаките срещу Кримския мост. В подобни военни епизоди информационната картина рядко е еднозначна — украински оръжейни производители паралелно приписаха попаденията на собствени системи, а независимо потвърждение коя точно бойна глава е достигнала целта липсва. Същественият факт обаче не се крие в рекламния шум на оръжейните изложения, а в биографията на човека, който стои зад Destinus.

Михаил Кокорич е роден в Забайкалието, завършва физическия факултет на Новосибирския държавен университет в Академгородок — същия научен комплекс, проектиран през съветската епоха като ковачница за стратегически кадри. През 2011 г. той основава Dauria Aerospace, първата частна космическа компания в Русия, получила договори и достъп до инфраструктурата на Роскосмос. Десетилетие по-късно неговата европейска структура доставя безпилотни крилати ракети за удари по руска транспортна инфраструктура.

Тук няма място за сантиментални обяснения за „предателство“ или „гениалност“. Става дума за чисто институционално късогледство, при което държавата поема разходите по селекцията и обучението на специалиста, осигурява му стартова индустриална среда, а след това оставя интелектуалния продукт без регулаторен контрол.

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Съдбата на самия Кокорич в Съединените щати демонстрира контраста между американския държавен прагматизъм и постсъветския пазарен романтизъм. След като продава дела си в Dauria до 2015 г. и се установява в САЩ, той стартира спътниковата компания Astro Digital. През 2018 г. американските регулатори по линия на проверката за чуждестранни инвестиции (CFIUS) го принуждават да се раздели с дела си заради руския му произход.

Той опитва втори път. През 2017 г. заедно с бившия първи заместник-председател на управителния съвет на Сбербанк Лев Хасис регистрира в Калифорния компанията Momentus за орбитални космически влекачи с водно-плазмени двигатели. Оценката на дружеството достига 1,2 милиарда долара при подготовката за борсово листване, но през януари 2021 г. Пентагонът блокира процеса с мотив, че руските собственици представляват риск за националната сигурност на САЩ. В рамките на броени седмици Кокорич е отстранен от поста главен изпълнителен директор, акциите му са поставени под доверително управление и принудително изкупени, а Комисията по ценни книжа и борси (SEC) му повдига обвинения за подвеждане на инвеститорите, приключили едва през 2024 г. със споразумение без признаване на вина.

Америка прибира технологичните разработки, елиминира носителя на чужд паспорт от управлението и му посочва изхода. Кокорич се премества в Швейцария, регистрира Destinus първоначално с проект за хиперзвуков пътнически самолет, а през 2023 г. преориентира производството към военни поръчки за Киев. По данни на самата компания, към края на октомври 2026 г. тя е произвела над 1750 ракети „Рута“ и е разширила капацитета си до близо 300 единици месечно. Едва през януари 2024 г. Кокорич официално се отказва от руското си гражданство, а ФСБ образува наказателно дело срещу него за насилствено завземане на властта и участие в терористична организация — закъсняла юридическа реакция спрямо човек, който отдавна оперира под чадъра на европейските отбранителни бюджети.