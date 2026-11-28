/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставям въпроса защо Европа губи политическата инициатива, докато Путин и Си Дзинпин определят правилата на голямата геополитическа игра. Защо Тръмп бърза с преговорите и какво го очаква през оставащите две години от мандата му? Бившият ръководител на израелската служба „Натив“ разкрива драматичните грешки на Израел, анализира перспективите пред Иран и Газа и се връща към историческия пример на Ануар Садат. Кедми произнася тежка присъда над политиците, които жертват човешки живот, без да постигат траен мир. Кой ще плати цялата цена?

28.11.2026 18:00